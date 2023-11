Nhậu từ trưa tới khuya rồi dùng kéo đâm chết bạn rượu

Pháp luật

Đến 9h30 ngày 28/11, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an huyện Phú Lộc và Công an xã Vinh Hiền đang nỗ lực truy tìm đối tượng dùng kéo đâm chết bạn thân sau chầu nhậu.