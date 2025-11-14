Nhậu say, cháu dùng chân đá nhiều cái vào mặt khiến bác gái tử vong

Ngày 14-11, trung tá Dương Đức Đạt, Phó trưởng Công an xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã ký báo cáo tóm tắt về vụ việc "Giết người", xảy ra tại xã Thoại Sơn. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị R. (SN 1956; tạm trú ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn).

Theo báo cáo, quá trình xác minh ban đầu nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Giết người" và thuộc thẩm quyền điều tra của văn phòng CSĐT Công an tỉnh An Giang nên Công an xã Thoại Sơn đề xuất thành lập đoàn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ án.

Bên cạnh đó, Công an xã Thoại Sơn đã tiến hành xác minh và tạm giữ nghi phạm Võ Văn Phút (SN 1995; ngụ ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn).

Theo thông tin điều tra ban đầu, Phút cùng ông Võ Văn U. (SN 1975, cha ruột của Phút), ông Võ Văn Th. (SN 1965) và bà Nguyễn Thị R. (SN 1956; là bác của Phút) sống chung nhà tại ấp Bắc Sơn.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 12-11, Phút đi nhậu say và về nhà rồi chửi mắng bà R.. Sau đó, Phút dùng chân đá vào mặt của bà R. nhiều lần. Thấy vậy, ông U. đến can ngăn Phút.

Lúc này, ông U. thấy bà R. nằm bất tỉnh trên nền nhà, trên vùng đầu có nhiều máu nên đến Công an xã Thoại Sơn tố giác sự việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thoại Sơn đến hiện trường mời Phút về làm việc và đưa bà R. đến Trung tâm Y tế Thoại Sơn cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong vì ngưng tim không đặc hiệu, tổn thương nội sọ.

Tác giả: Hoa Nắng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động