Phát hiện nguyên chủ tịch phường và vợ dương tính ma túy khi "đột kích" vũ trường lớn nhất Hải Phòng

Ngày 25/11, theo nguồn tin của tờ Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đang tạm giữ ông Bùi Đức H. (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) - nguyên Chủ tịch UBND phường Hàng Kênh trên địa bàn quận Lê Chân và một số đối tượng khác để điều tra vụ sử dụng trái phép chất ma tuý tại vũ trường New MDM.

Bà Phạm Thị Kiều A. (SN 1987) - vợ ông Bùi Đức H. - nguyên là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hải An, Hải Phòng hiện đã được cho về nhà.

Trước đó, theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vào hồi 00h15' ngày 21/11, tại vũ trường New MDM ở địa chỉ Lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thành phố tiến hành kiểm tra vũ trường này.

Tại thời điểm kiểm tra, vũ trường New MDM có 143 khách, 80 nhân viên. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng Công an phát hiện 26 khách dương tính với chất ma tuý, đồng thời tạm giữ một số tang vật có liên quan.

Theo nguồn tin của báo Người Lao Động, tại thời điểm lực lượng công an xuất hiện, ông B.Đ.H. và vợ cũng có mặt tại vũ trường.

Quá trình kiểm tra nhanh, cả 2 vợ chồng ông H., bà A. đều dương tính với ma tuý.

Lực lượng Công an phát hiện 26 khách dương tính với chất ma tuý tại vũ trường.



Ngày 25/11, thông tin với Báo Giáo dục và Thời đại, bà Phạm Kiều A. cho biết, mới được công an cho về nhà hôm qua sau 3 ngày bị tạm giữ phục vụ điều tra; còn ông H. đang bị tạm giữ hình sự. Bà A. cho biết cả 2 vợ chồng bà đã làm đơn xin thôi giữ các chức vụ, xin nghỉ việc với hy vọng không làm ảnh hưởng đến các cấp lãnh đạo, cơ quan đơn vị nơi công tác.

Theo nguồn tin riêng của báo trên, tối ngày 20/11, vợ chồng Đỗ Đức H. rủ bạn bè đi liên hoan chúc mừng Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ăn uống xong, nhóm của H. lui đến vũ trường New MDM vui chơi, đến nửa đêm, cả nhóm bị công an kiểm tra phát hiện dương tính với ma tuý.

Được biết, vũ trường New MDM đi vào hoạt động từ tháng 9/2019, được thiết kế hiện đại với quy mô 3 tầng, mỗi tầng có diện tích 1.000 m² tọa lạc tại tuyến phố Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng - là vũ trường lớn nhất Hải Phòng.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn