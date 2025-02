Nhân viên giao hàng phá xe ô tô, đánh khách vì không trả lời cuộc gọi

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra vào 9h ngày 8/2, ở Ghaziabad, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khi Aadhar Choudhary đặt đồ ăn từ một ứng dụng.

Vài phút sau, nhân viên giao hàng tên Nishant đã đến cửa nhà Aadhar để giao đồ ăn nhưng anh đang nghe một cuộc điện thoại khác và không thể trả lời điện thoại.

Tức giận vì sự chậm trễ trong việc nhận đơn hàng, nhân viên giao hàng này đã cãi nhau với khách và sau đó một cuộc ẩu đả đã xảy ra.

Nishant đã gọi 6 người khác từ làng của mình đến để tấn công Aadhar và một người đàn ông khác tên Prince, người cũng có mặt trong nhà.

Một nhân viên giao đồ ăn và đồng bọn đã phá hoại một chiếc xe ô tô.

Nishant và những người đàn ông đi cùng còn nổ súng bên ngoài nhà Aadhar, vụ việc đã được ghi lại trên camera giám sát. Nhóm người này sau đó cầm gậy xông vào nhà Aadhar, đập vỡ cửa sổ xe Mahindra Scorpio và MG Hector, cùng xe máy của anh ta.

Một đoạn clip ghi lại cho thấy, kính chắn gió phía trước và phía sau của chiếc MG Hector bị vỡ, toàn bộ cửa sổ và gương chiếu hậu đều bị hư hỏng.

Trợ lý cảnh sát trưởng Nandigram Poonam Mishra, cho biết các nạn nhân đã nộp đơn khiếu nại trong đó họ nói rằng nhân viên giao hàng và những người đàn ông khác đã tấn công họ bằng dao và hành hung họ một cách dã man.

Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ việc theo đơn khiếu nại của Aadhar và 3 người đã bị bắt giữ trong vụ án. Cuộc điều tra đang được tiến hành.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn