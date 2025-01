Your browser does not support the video tag.

Người giao hàng đâm thẳng vào cửa thùng xe tải chắn ngang đường Sự việc xảy ra vào ngày 7/1 tại Quảng Đông, Trung Quốc được camera giám sát ghi lại. Chiếc xe tải đang đỗ vuông góc bên đường nhưng nắp dưới của thùng xe vẫn mở, chắn một nửa phần đường. Ngay sau đó, một người giao hàng đi tới, đâm trúng cửa thùng xe đang chắn ngang đường. Cú đâm mạnh khiến người đi xe máy bị hất văng ngược ra sau, nằm gục trên đường. Phát hiện ra sự việc, một số người gần đó liền tiến lại xem xét tình hình nhưng không ai lại gần giúp đỡ người đi xe máy. Được biết, nạn nhân bị thương ở cằm và phải khâu ba mũi. Người này đã đi làm lại ngay ngày hôm sau. Tác giả: Trần Hương t/h Nguồn tin: kienthuc.net.vn