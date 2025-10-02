Nhân viên cơ sở massage tàng trữ 2 khẩu súng và nhiều dao tự chế

Trước đó, vào đêm 23/9, Công an xã Phước An kiểm tra hành chính tại Cơ sở massage Thiên Nga thuộc ấp 1, xã Phước An. Các cán bộ phát hiện tại phòng ở đối tượng Nguyễn Hồng Lộc (nhân viên của cơ sở massage Thiên Nga) có 02 túi màu đen, bên trong có 02 khẩu súng (loại súng hơi dài 90cm); 02 hộp đạn chì (mỗi hộp 100 viên); 04 dao tự chế; 01 bình xịt hơi cay.

Tiến hành kiểm tra nhanh, công an còn phát hiện Lộc dương tính với ma túy.

Lộc bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng (Ảnh: CACC)





Nguyễn Hồng Lộc khai nhận, vào năm 2023, Lộc sử dụng tài khoản Facebook đặt mua số súng đạn trên với giá 28 triệu đồng. Về số dao tự chế, Lộc cũng mua trên mạng.

Số súng đạn và dao tự chế bị phát hiện.

Kết quả trưng cầu giám định cho thấy số súng đạn Lộc tàng trữ thuộc loại vũ khí quân dụng.

Công an xã Phước An vừa bàn giao hồ sơ và đối tượng Lộc cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xử lý theo thẩm quyền.

