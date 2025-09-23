Điều tra vụ nữ nhân viên quán bi-a bị đánh dã man trước cửa quán

Ngày 22/9, chỉ huy Công an phường Xuân Phương, TP Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ hành hung xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên đánh dã man cô gái trước cửa quán bi-a. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nghi phạm đã đánh ngã cô gái, rồi dùng tay, chân liên tục tấn công vào người và vùng đầu nạn nhân. Khi cô gái đứng dậy, đối tượng tiếp tục đạp thẳng vào bụng.

Hình ảnh cắt từ clip cho thấy nạn nhân bị nam thanh niên áo đen đánh dã man dù đã ngã xuống đất.

Theo thông tin ban đầu, cô gái là nhân viên của quán bi-a trên địa bàn phường Xuân Phương, sự việc xảy ra vào ngày 17/9. Hiện, nạn nhân đã xin nghỉ việc tại quán. Lực lượng chức năng xác định người đánh cô gái lại chính là bạn trai của nạn nhân.

Dù nạn nhân không trình báo nhưng sau khi nắm bắt vụ việc, lực lượng chức năng Công an phường Xuân Phương vẫn tiến hành xác minh, liên hệ với nạn nhân để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

