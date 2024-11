Nhắn tin chúc mừng sinh nhật bạn cùng lớp, thiếu niên bị đánh tới tấp

Your browser does not support the video tag.

Clip: Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 3-11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên đánh hội đồng một thiếu niên.

Sự việc xảy ra ở một quán cà phê trên đường Man Thiện, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức (TP HCM).

Hình ảnh thanh niên cầm dao rượt đuổi thiếu niên.

Theo nội dung clip, hơn 17 giờ chiều 2-11, nhóm thanh thiếu niên đến một quán cà phê ở đường Man Thiện. Họ đẩy cửa xông vào liên tục dùng tay chân đấm, đá vào bụng, đầu một thiếu niên đang lau dọn bàn, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận.

Thiếu niên sau đó liên tục nói lời xin lỗi nhưng một thanh niên chưa chịu dừng lại mà dùng mũ bảo hiểm tấn công tiếp.

Đáng nói, một người đã chạy vào quầy cà phê để lấy con dao rượt thiếu niên.

Hiện lực lượng chức năng TP Thủ Đức đã nắm vụ việc trên.

Nơi xảy ra vụ việc.

Bước đầu xác định thiếu niên tên H.C.V (15 tuổi) là học sinh lớp 10 tại một Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở TP Thủ Đức. V. đang làm nhân viên phục vụ tại quán cà phê nói trên.

Ngày 2-11, V. có nhắn chúc mừng sinh nhật một bạn gái cùng lớp là người yêu của một thanh niên trong nhóm đánh. Sau đó thì xảy ra sự việc trên.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động