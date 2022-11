Người trực tiếp đổ xăng, phóng hỏa ở nhà mẹ đẻ đã tử vong

Sáng 27/11, trao đổi với Zing, lãnh đạo UBND xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xác nhận người con gái thứ hai trong vụ mang xăng phóng hỏa nhà mẹ đã tử vong.

"Trưởng thôn Thụy Trang đã gọi điện báo cáo tôi về việc chị Đỗ Thị Điểm (sinh năm 1988, con gái thứ 2 của bà Đ.) đã tử vong. Gia đình đưa người này đi hỏa táng, sau đó mang về an táng tại địa phương", lãnh đạo UBND xã Trung Hưng nói.

4 người bị bỏng nặng sau vụ phóng hỏa. Ảnh: S.T.

Theo cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc chia quyền thừa kế đất, sáng 30/10, 3 cô con gái của bà Đ. mang theo can xăng đến nhà mẹ đẻ ở xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Hôm đó, chị Đỗ Thị Điểm (con gái thứ 2 của bà Đ.) đã đổ xăng xuống phòng khách rồi châm lửa đốt cháy khiến 4 người bị bỏng, tài sản thiệt hại khoảng 50 triệu đồng.

Lãnh đạo xã Trung Hòa cho biết bà Đ. sinh được 3 con gái và một con trai. Trước đó, gia đình đã thống nhất chia cho 3 cô con gái mỗi người một mảnh đất trong ngõ. Mảnh đất ngoài mặt đường chia cho con trai. Các bên đã đồng ý ký vào biên bản thỏa thuận.

Sau đó, 3 con gái đến nhà bà Đ. đòi thêm một suất đất ở ngoài mặt đường. Bà Đ. không đồng ý, nên 2 bên nhiều lần xảy ra cãi vã.

Ngày 18/11, người con gái cả của bà Đ. (sinh năm 1982) đã tử vong do bị bỏng nặng.

