Người phụ nữ mù không có tiền chữa trị

Đôi mắt đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, nhiều lúc nước mắt chảy ra kèm mùi hôi khiến bà đau đớn, tiều tụy cả thể chất lẫn tinh thần.

Bi kịch nối tiếp khi năm 2015, chồng bà qua đời do mắc ung thư phổi. Từ ngày chồng mất, bà Dung sống một mình trong căn nhà nhỏ, không thể lao động. Các con dù đã trưởng thành nhưng đều nghèo khó, người làm thuê cuốc mướn, người rời quê vào Nam làm công nhân. Gần đây, sức khỏe bà Dung suy giảm nghiêm trọng, việc đi lại phải nhờ người dìu dắt. Bà còn mắc thêm bệnh tim mạch, xương khớp, thoái hóa, không có tiền mua thuốc hay đến bệnh viện. Vợ chồng người con trai ở cùng thôn đã đón bà về chăm sóc, nhưng bản thân họ cũng không có việc làm ổn định.

Cuộc sống của bà Dung hiện phụ thuộc vào khoản trợ cấp người tàn tật hơn 520.000 đồng mỗi tháng. Chính quyền địa phương, các đoàn thể và bà con lối xóm thời gian qua đã hỗ trợ phần nào, song vẫn không đủ cho chi phí thuốc men, điều trị bệnh của bà. Rất mong các nhà hảo tâm và cộng đồng chung tay giúp đỡ, để bà Dung có điều kiện chữa trị, vơi bớt phần nào khó khăn trong những năm tháng cuối đời.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 25-40.

Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: sggp.org.vn