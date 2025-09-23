Người phụ nữ bị gia đình chồng nhốt vào phòng, thả rắn cắn

Một phụ nữ mới cưới được cho là đã bị gia đình chồng nhốt trong phòng, nơi họ cũng thả một con rắn ra. Tình trạng của người phụ nữ xấu đi sau khi bị cắn, nhưng gia đình đã không giúp đỡ cô. Cuối cùng, khi người chị gái can thiệp, cô được đưa đến bệnh viện.

Vụ việc xảy ra vào ngày 18/9 tại Kanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Chị gái của người phụ nữ, Rizwana, cho biết Reshma bị nhốt trong phòng và con rắn được thả ra qua cống. Đêm khuya, con rắn đã cắn vào chân Reshma.

Cô hét lên đau đớn, nhưng gia đình không mở cửa mà chỉ đứng bên ngoài cười.

Người phụ nữ bị gia đình chồng nhốt vào phòng rồi thả rắn cắn. Ảnh minh họa.

Bằng cách nào đó, Reshma đã liên lạc được với Rizwana qua điện thoại. Khi đến nơi, Rizwana thấy em gái đang trong tình trạng nguy kịch và lập tức đưa cô đến bệnh viện cấp cứu.

Rizwana cho biết vấn đề bắt đầu ngay sau khi Reshma kết hôn với Shahnawaz vào ngày 19/3/2021.

Từ khi kết hôn, gia đình chồng bắt đầu chế giễu và quấy rối cô về của hồi môn. Trước đó, gia đình cô dâu đã đưa 1,5 triệu rupee, nhưng vì yêu cầu thêm 5 triệu rupee không được đáp ứng nên mâu thuẫn ngày càng trầm trọng.

Dựa trên đơn khiếu nại của Rizwana, cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án chống lại Shahnawaz, cha mẹ, anh trai, chị gái và 3 người khác.

Các cáo buộc bao gồm tội cố ý giết người.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn