Một bức ảnh phụ nữ rơi ra từ ví chồng, cả nhà chồng sôi sục lo lắng, riêng tôi bật cười

Làm dâu nhà chồng hơn 5 năm, tôi vốn quen với tính cách khắt khe, nguyên tắc của bố mẹ chồng. Trong mắt họ, tôi là cô con dâu "bình thường", không quá xuất sắc nhưng cũng chẳng có gì đáng chê trách. Chồng tôi làm giám đốc chi nhánh, bận rộn suốt ngày, còn tôi nghỉ việc ở nhà chăm con và lo toan gia đình.

Hôm đó, cả nhà tụ tập mừng thọ bố chồng. Không khí vui vẻ, rượu vào lời ra. Trong lúc đang chuẩn bị dọn bàn, ví của chồng tôi rơi xuống đất. Anh cúi xuống nhặt, nhưng chẳng may vài tờ tiền và một tấm ảnh cũ rơi ra.

Mọi ánh mắt lập tức dồn về bức ảnh. Đó là tấm ảnh chụp gần 20 năm trước, mờ nhòe, giấy ảnh đã ngả vàng. Trong ảnh là một cô gái trẻ mặc đồng phục học sinh, tóc buộc cao, nụ cười rạng rỡ.

Bố mẹ chồng nhìn thoáng qua đã cau mày: "Ảnh đứa nào đấy?".

Ảnh minh họa

Chồng tôi lúng túng, mặt đỏ bừng. Cả bàn tiệc bỗng chốc im phăng phắc. Mọi người bắt đầu xì xào, vài ánh mắt khó chịu hướng về tôi, như thể đang chờ tôi làm ầm lên.

Tôi nhặt bức ảnh lên, ngắm kỹ rồi… bật cười. Trong ảnh chính là tôi – ngày tốt nghiệp cấp 3.

Mặt chồng tôi cứng lại, cả nhà thì chết lặng. Ai cũng nghĩ tôi sẽ nổi trận lôi đình, nghi ngờ chồng còn lưu luyến người cũ. Nhưng hóa ra, bức ảnh ấy lại mang một câu chuyện hoàn toàn khác.

Sau bữa tiệc, tôi gặng hỏi thì anh thú nhận. Hồi cấp 3, chúng tôi học cùng trường, cùng khối nhưng khác lớp. Tôi không hề biết, còn anh thì âm thầm để ý tôi. Hôm tốt nghiệp, anh đã lén chụp lại một khoảnh khắc của tôi rồi cất giữ suốt bao năm. Sau này chúng tôi gặp lại, quen nhau, cưới nhau, nhưng anh chưa bao giờ kể. Bức ảnh cũ kia là bí mật riêng mà anh trân trọng, như một minh chứng cho tình cảm tuổi trẻ.

Lúc ấy tôi mới hiểu vì sao khi còn yêu nhau, anh nhiều lần nói "anh quen em không phải ngẫu nhiên, mà là cả một hành trình dài". Tôi cứ nghĩ anh nói để lấy lòng. Ai ngờ mọi thứ lại thật đến vậy.

Nhớ lại khoảnh khắc cả nhà chồng ngơ ngác còn tôi thì bật cười, tôi thấy may mắn vì đã không nổi giận hồ đồ. Nếu không, có lẽ anh sẽ chẳng dám kể lại câu chuyện ấy, và tôi sẽ không bao giờ biết mình từng là "thanh xuân" giấu kín của chồng.

Từ hôm ấy, bố mẹ chồng cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Có lẽ họ hiểu ra rằng, dù tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, nhưng trong lòng con trai họ, tôi luôn là đặc biệt.

Hôn nhân có lúc nhạt, có lúc căng thẳng, nhưng những chi tiết nhỏ như vậy đủ để tôi thấy ấm lòng và thêm niềm tin. Một bức ảnh cũ rơi ra vô tình làm lộ bí mật nhưng đó lại là bí mật ngọt ngào nhất mà tôi từng nhận được.

Tác giả: Vỹ Đình

Nguồn tin: thanhnienviet.vn