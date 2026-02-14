Người lính Mỹ duy nhất bị hành quyết vì đào ngũ

Câu chuyện về người lính Mỹ liên tục từ chối cơ hội thoát án tử

Sau cú sốc thất bại trong Thế chiến thứ nhất, các chỉ huy và luật gia quân sự Đức kết luận rằng Quân đội Đế quốc Đức đã quá khoan dung trong năm khủng hoảng 1918. Họ thề rằng nếu Đức tham chiến lần nữa, họ sẽ không khoan nhượng trong việc xử lý những kẻ đào ngũ, theo EurAsian Times.

Trong suốt Thế chiến II, quân đội Đức đã xử bắn từ 15.000 đến 20.000 binh sĩ của mình vì tội đào ngũ.

Ngay cả trong quân đội Mỹ giai đoạn đó, hơn 20.000 binh sĩ đã bị kết tội đào ngũ. Có tới 49 người bị kết án tử hình. Tuy nhiên, 48 trong số những bản án tử hình đó đã được ân giảm.

Chỉ có duy nhất một binh sĩ Mỹ bị hành quyết, đó là Edward Donald Slovik, 24 tuổi. Slovik bị tử hình vào ngày 31/1/1945, trở thành binh sĩ Mỹ đầu tiên bị hành quyết vì tội đào ngũ kể từ Nội chiến Hoa Kỳ.

Binh sĩ Mỹ Slovik. Ảnh: Arrakis, Bettmann.

Slovik cũng là binh sĩ Mỹ cuối cùng bị hành quyết vì tội đào ngũ cho đến nay.

Trớ trêu thay, theo cựu chiến binh Thế chiến II Nick Gozik thì Slovik - người lính Mỹ duy nhất bị hành quyết vì tội đào ngũ trong hơn một thế kỷ rưỡi, cũng là người lính dũng cảm nhất mà ông từng gặp trong hai năm chiến đấu tại Thế chiến II.

Câu chuyện của ông đã truyền cảm hứng cho một cuốn sách vào năm 1954. Vào những năm 1960, Joseph Kennedy đã buộc Frank Sinatra phải hủy bỏ kế hoạch làm phim về chủ đề này, vì lo sợ rằng sự tham gia của Sinatra vào một dự án gây tranh cãi như vậy sẽ làm tổn hại đến triển vọng tranh cử tổng thống của JFK.

Bộ phim cuối cùng đã được làm cho truyền hình vào năm 1974. Nó đã thu hút lượng khán giả kỷ lục và là một tác phẩm u ám, nghiêm túc về số phận ngẫu nhiên, nỗi kinh hoàng của chiến tranh và những người bị mắc kẹt trong cỗ máy chiến tranh quan liêu.

Điều khiến câu chuyện của ông càng thêm bi thương là Slovik đã được trao không chỉ một mà nhiều cơ hội để thay đổi ý định, điều mà lẽ ra đã cứu anh ta khỏi cái chết. Slovik đã đưa ra một loạt quyết định tai hại. Slovik đã viết và ký vào bản thú tội thừa nhận tội lỗi của mình, và từ chối 5 cơ hội để rút lại lời khai và thoát khỏi hình phạt. Anh ta nói với luật sư bào chữa của mình rằng sẽ đào ngũ lần nữa. Và vụ việc của anh ta được chuyển đến tay Tướng Dwight Eisenhower vào thời điểm tồi tệ nhất của Mỹ trong trận Ardennes.

Tất cả những tình tiết ngẫu nhiên này đã kết hợp lại bảo đảm Slovik buộc phải chết dưới tay đội xử bắn, trong khi gần 20.000 binh sĩ Mỹ khác, cũng bị kết tội tương tự, đã thoát khỏi cái chết bị coi là nhục nhã này.

Tiền án của Slovik và việc gia nhập quân ngũ

Slovik sinh ra ở Detroit vào ngày 18/2/1920, trong một gia đình người Mỹ gốc Ba Lan, cha mẹ là Josef Slowikowski và Anna Lutsky.

Năm 12 tuổi, Slovik đã thực hiện vụ trộm đầu tiên - đột nhập vào một xưởng đúc cùng bạn bè để ăn cắp đồng thau bán lại. Điều này trở thành thói quen của anh. Slovik bị cảnh sát bắt giữ 5 lần, vì tội trộm vặt. Anh ta đã phải thụ án hai lần trong tù.

Vào tháng 11/1942, Slovik kết hôn với Antoinette Wisniewski và bắt đầu làm thư ký vận chuyển. Hồ sơ tội phạm của Slovik xếp anh ta vào loại 4-F - không đủ tư cách đạo đức để phục vụ trong quân đội.

Tuy nhiên, vì quân đội Mỹ cần ngày càng nhiều người cho chiến tranh, họ đã hạ thấp tiêu chuẩn.

Slovik bị gọi nhập ngũ vào tháng 1/1944, bắt đầu năm định mệnh của mình trong quân đội Mỹ.

Sau khi huấn luyện, anh ta được điều đến Pháp vào tháng 8 và được phân về Đại đội G, Trung đoàn Bộ binh 109, Sư đoàn Bộ binh 28.

Hành trình của Slovik đến cái chết bằng xử bắn

Chỉ vài ngày sau khi ra mặt trận, Slovik và binh nhì John Tankey bị tách khỏi đơn vị trong một trận pháo kích của quân Đức. Họ trải qua 6 tuần với một đơn vị quân cảnh Canada và không hề có ý định quay lại đơn vị của mình.

Khi một chỉ huy Canada mới lên nắm quyền, ông này đã liên lạc với đơn vị Mỹ và cho chuyển họ đi.

Họ tái gia nhập đơn vị vào tháng 10 năm đó. Không có cáo buộc nào được đưa ra, vì việc binh lính bị bỏ lại phía sau là chuyện thường xảy ra.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi tái gia nhập đơn vị, Slovik đã đưa ra quyết định định mệnh đầu tiên của mình, nói với Đại úy Ralph Grotte rằng anh ta "quá sợ hãi" để phục vụ trong một đại đội bộ binh và xin được điều chuyển đến một đơn vị hậu phương.

Khi Grotte từ chối, Slovik hỏi, "Nếu tôi rời đi bây giờ, liệu đó có phải là đào ngũ không?" Khi Grotte xác nhận là có, Slovik vẫn bỏ đi.

Tankey cố gắng thuyết phục anh ta, nhưng Slovik chỉ nói rằng "anh ta đã quyết định rồi". Slovik đi bộ vài dặm về phía sau và tiếp cận một người đầu bếp tại một đơn vị quân đội thuộc Trung đoàn Bộ binh 112, đưa cho anh ta một mẩu giấy ghi: “Tôi, Binh nhì Eddie D. Slovik, số hiệu 36896415, xin thú nhận tội đào ngũ khỏi quân đội Mỹ”.

Tờ giấy nhắn còn viết thêm: “Tôi sẽ bỏ trốn lần nữa nếu phải ra chiến trường”.

Người đầu bếp đưa Slovik đến gặp chỉ huy đại đội - người này yêu cầu anh ta xé tờ giấy nhắn trước khi bị bắt giữ. Nhưng Slovik vẫn từ chối.

Sau đó, anh ta được đưa đến trước Trung tá Ross Henbest, người lại cho anh ta cơ hội xé tờ giấy nhắn, trở về đơn vị và không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào nữa; Slovik một lần nữa lại từ chối.

Henbest ra lệnh cho Slovik viết ở mặt sau rằng anh ta hiểu lời thú tội có thể được sử dụng chống lại anh ta trong phiên tòa quân sự. Slovik đã viết lời phủ nhận và bị giam giữ trong trại giam của sư đoàn.

Trung tá Henry Sommer, cố vấn pháp lý của sư đoàn, lại yêu cầu Slovik trở lại chiến tuyến và không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào, nhưng Slovik tiếp tục trả lời rằng anh ta đã quyết định.

Sommer sau đó viết rằng Slovik tin chắc rằng anh ta sẽ chỉ phải ngồi tù, điều mà anh ta đã từng trải qua trước đây và coi đó là điều dễ chịu hơn nhiều so với chiến đấu.

Sommer đưa ra lời đề nghị cuối cùng, chuyển Slovik đến một đơn vị mới nơi không ai biết về quá khứ của anh ta và anh ta có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng Slovik lại từ chối, nói rằng, “Tôi đã quyết định rồi. Tôi sẽ ra tòa án binh”.

Vào ngày 11/11/1944, Slovik bị đưa ra tòa án binh.

Slovik phải bị xét xử bởi một tòa án binh gồm các sĩ quan tham mưu từ các sư đoàn khác của quân đội Mỹ, bởi vì tất cả các sĩ quan chiến đấu từ Sư đoàn Bộ binh số 28 đều đang chiến đấu ở tiền tuyến.

Ngay cả ở đây, Slovik vẫn từ chối tự bào chữa hoặc đảm bảo rằng anh ta sẽ không đào ngũ lần nữa.

Quân đội Mỹ quyết định xử Slovik để làm gương

Vào thời điểm này, lực lượng Mỹ ở Pháp đang chịu tổn thất nặng nề, và số lượng binh lính đào ngũ ngày càng tăng.

Slovik bị kết án tử hình trong bối cảnh đó.

Tướng Cota, một trong những thẩm phán trong hội đồng xét xử, đã viết: “Với tình hình mà tôi biết vào tháng 11/1944, tôi nghĩ đó là nghĩa vụ của tôi đối với đất nước này để phê chuẩn bản án đó. Nếu tôi không phê chuẩn nó - nếu tôi để Slovik hoàn thành mục đích của mình - tôi không biết làm thế nào tôi có thể đứng lên chiến tuyến và nhìn vào mặt một quân nhân tốt nào đó”.

Ngày 9/12, Slovik đã viết một lá thư gửi lên Tư lệnh tối cao quân Đồng minh, Tướng Dwight D. Eisenhower, cầu xin được khoan hồng.

Thật không may cho Slovik, ngay lúc đó, Trận Bulge bắt đầu, với tổn thất nặng nề cho lực lượng Mỹ.

Tướng Mỹ Eisenhower đã xác nhận lệnh hành quyết vào ngày 23/12, lưu ý rằng điều đó là cần thiết để ngăn chặn tình trạng có thêm các vụ đào ngũ.

Quyết định này là một cú sốc đối với Slovik - người nghĩ rằng mình sẽ chỉ nhận án tù, giống như hàng ngàn người lính đào ngũ khác.

Ngay trước khi bị hành quyết, Slovik đã nói lên suy nghĩ của mình: “Họ không bắn tôi vì tội đào ngũ khỏi Quân đội Mỹ, hàng ngàn người đã làm điều đó rồi. Họ chỉ cần chọn một người để làm gương và tôi là người đó vì tôi là một cựu tù nhân. Tôi từng ăn cắp vặt khi còn nhỏ, và đó là lý do họ bắn tôi. Họ bắn tôi vì bánh mì và kẹo cao su tôi đã ăn cắp khi tôi 12 tuổi”.

Slovik bị xử bắn vào ngày 31/1/1945. Anh phục vụ trong quân đội Mỹ chưa đầy một năm, ở Pháp gần 5 tháng và chỉ trải qua chưa đầy một tuần ở tiền tuyến.

Cho đến ngày nay, Slovik vẫn là người lính Mỹ cuối cùng bị hành quyết vì tội đào ngũ.

Tác giả: Trí Nhân

Nguồn tin: vov.vn