Người dân rớm nước mắt nhận lại khoản tiền hoả táng bị công ty lạm thu

Theo quyết định của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nam Định, Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên bị xử phạt vi phạm hành chính về 2 hành vi: Niêm yết giá dịch vụ hỏa táng, giá dịch vụ hành lễ không đúng; cung cấp dịch vụ cao hơn giá niêm yết được chấp thuận, phê duyệt, tổng mức phạt tiền là 19 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục buộc công ty này phải trả lại cho 20.146 người bị thiệt hại, tổng số tiền 10.815.900.000 đồng đối với các khoản tiền đã thu phí dịch vụ cao hơn quy định từ ngày 19/5/2023 - 31/3/2025.

Theo đó: Khách hàng sử dụng dịch vụ “Hỏa táng nguyên xương” từ ngày 25/1/2025 - 31/3/2025 sẽ được hoàn trả 3 triệu đồng/ca.

Khách hàng sử dụng dịch vụ “Phòng hành lễ theo yêu cầu” từ 19/9/2023 - 31/3/2025 sẽ được hoàn trả 300 nghìn đồng/ca.

Khách hàng sử dụng dịch vụ áo quan thiêu khác chủng loại, tức tiền thu thêm khi gia đình mang áo quan gỗ thịt từ ngoài vào (khác loại áo quan chuyên dùng để hoả táng) từ ngày 19/5/2023 - 31/3/2025 sẽ được hoàn trả 1triệu đồng/ca.

Để nhận lại tiền, khách hàng cần mang theo Căn cước công dân; Hợp đồng dịch vụ hỏa táng/phiếu yêu cầu dịch vụ hoặc hóa đơn/phiếu thu. Trong trường hợp người ký tên hợp đồng dịch vụ ở xa không ký được văn bản có thể ủy quyền cho thân nhân đến nhận lại tiền bồi hoàn.

Các dịch vụ tang lễ vốn dĩ đã mang tính chất đặc thù và nhạy cảm, sự tăng giá và các khoản phụ thu bất hợp lý, vô hình chung đã làm tăng thêm gánh nặng cho các gia đình trong lúc tang gia bối rối, kéo theo tâm lý bất bình cho thân nhân người đã khuất. Việc xử lý những sai phạm tại Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên đã giải quyết thỏa đáng những bức xúc của người dân.

Bà Nguyễn Thị Lan Hương, trú tại Đường Cù Chính Lan, TP Nam Định cho biết: “Chồng tôi mất đầu năm, gia đình đưa đến hỏa thiêu tại Đài hóa thân Hoàn vũ Thanh Bình và sử dụng rất nhiều dịch vụ của công ty, trong đó có một số dịch vụ thu cao hơn quy định. Ngày hôm nay được nhận lại số tiền 3,3 triệu đồng, gia đình cảm ơn các cơ quan chức năng và lực lượng Công an tỉnh đã vào cuộc để bảo đảm quyền lợi cho người dân chúng tôi”

Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên sẽ thực hiện việc hoàn trả tiền từ ngày 24/5 đến hết ngày 23/6 vào các ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Bảy. Nếu đến hết ngày 23/6/2025, khách hàng không đến nhận lại tiền hoặc từ chối nhận, số tiền chênh lệch sẽ được công ty nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định. Công dân có thể liên hệ qua số hotline 0925.678.822 của Công ty để được hướng dẫn thông tin chi tiết.

Công an tỉnh Nam Định đề nghị người dân khi đến nhận lại tiền khắc phục hậu quả do Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên chi trả thực hiện theo hướng dẫn của nhân viên Công ty và cơ quan chức năng, không có hành vi gây rối mất an ninh trật tự. Nếu vi phạm, sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: T.Dương - T.Vy

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân