Người đàn ông tử vong, nghi do rò rỉ điện từ bình nóng lạnh

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h15 ngày 12/12, người dân phát hiện ông N.M.B (68 tuổi, quê Thanh Hóa) - thuê trọ trên địa bàn để ở và trông coi công trình xây dựng gần đó - đã bất tỉnh.



Cụ thể, trước đó ông B. bật bình nóng lạnh để tắm nhưng sau đó người dân phát hiện nạn nhân tử vong, nghi vấn do rò rỉ điện từ bình nóng lạnh.



Người dân chia sẻ hình ảnh sự việc (ảnh LĐ).

Thông tin với PV, lãnh đạo Công an TP Ninh Bình cho biết, qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong liên quan đến điện giật.



Ngay trong tối hôm qua, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân đưa nạn nhân về quê mai táng.



Vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Nguyên tắc sử dụng bình nóng lạnh an toàn



Các chuyên gia điện khuyến cáo, việc sử dụng bình nóng lạnh sai cách… khiến không ít người gặp nguy hiểm.



Theo đó, mỗi bình nóng lạnh đều được trang bị rơle tự ngắt, với nhiệm vụ tự động cấp điện để điều chỉnh nhiệt độ nước trong bình, rơle tự ngắt khi nước đủ nóng và bật khi nước nguội đến một mức nhiệt nhất định, rơ le không có tác dụng ngăn chặn dòng điện truyền vào nước khi tắm. Vì vậy trước khi tắm bạn nên bật 1 lượng nước vừa đủ với thời gian vừa đủ để bảo vệ an toàn.



Bình nóng lạnh sau một thời gian dài sử dụng, các thiết bị trong bình có thể bị hỏng hóc dẫn đến việc điện bị rò rỉ như thanh cấp điện sau thời gian dài sử dụng bị bám cặn, hao mòn sẽ gây rò điện vào nước; dây điện lắp chung với ống dẫn nước dùng lâu có thể han gỉ, giòn cũng gây rò điện; gioăng cao su cách điện nối với dây mayso, vỏ bình, dây dẫn bị nứt sẽ dẫn điện. Nếu không ngắt điện khi tắm, rất có thể sẽ dẫn đến điện giật và gây ra những hậu quả không mong muốn.



Ngoài ra, người dân cần lưu ý những nguyên tắc sử dụng bình nóng lạnh an toàn như: Dùng thiết bị chống rò điện; Dùng dây nối tiếp đất với bình nóng lạnh; Không nên bật bình nóng lạnh 24/24, Bảo dưỡng định kỳ.

