Người đàn ông ở Quảng Nam cứu 3 học sinh bị nước cuốn trôi

3 em học sinh bị nước cuốn trôi đã được người đàn ông cứu kịp thời - Ảnh: Người dân cung cấp

Tối 14-12, chính quyền huyện Duy Xuyên, Quảng Nam cho hay thông tin một người dân địa phương này đã ứng cứu kịp thời 3 em học sinh bị lũ cuốn.

Theo thông tin ban đầu khoảng 17h20 cùng ngày, 3 em học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên) tan học về nhà.

Trên đường về nhà, 3 em học sinh đã rủ nhau lội nghịch nước ở đoạn đường nội đồng từ đình làng Tây An (thôn An Hòa) về nhà thờ tộc Lê Đình (thôn Trung Đông, xã Duy Trung) vắng người qua lại. Trên đoạn đường này đang bị ngập lũ do mưa lớn.

Trong lúc băng qua đoạn nước ngập, chảy mạnh thì cả người và xe bị cuốn trôi xa hơn 100m.

Rất may thời điểm này anh Bùi Thanh Tài (39 tuổi, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung) đang ở gần đấy nghe tiếng kêu cứu đã vội chạy đến ứng cứu và đã cứu các em học sinh lên bờ an toàn.

Sau đó anh Tài liên hệ lãnh đạo xã đến hỗ trợ đưa các em về nhà an toàn.

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ