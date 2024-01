Người đàn ông nhận "trái đắng" khi nhập hàng xuất khẩu qua tài khoản "ảo" trên mạng

Đối tượng Dương Minh Châu

Theo đơn trình báo của ông L.T.Q: Khoảng đầu tháng 9-2023, do có nhu cầu đặt mua các loại mũ lưỡi trai sản xuất bằng vải để tiêu thụ tại thị trường Mông Cổ nên ông L.T.Q đã lên mạng xã hội Facebook để đăng tin cần mua hoặc đặt hàng sản xuất loại hàng hóa này.

Sau đó, có một tài khoản Facebook mang tên: “Anh Khang Khang Anh” và Zalo “Minh Chau Vnxk” tiếp cận, nói chuyện và đặt vấn đề với ông L.T.Q sẽ sản xuất và cung cấp được các loại mũ lưỡi trai mà ông Q đang cần.

Để tạo niềm tin cho ông Q, đối tượng đã lên mạng xã hội tải các hình ảnh về mũ lưỡi trai rồi gửi cho ông Q. Sau khi thỏa thuận, ông Q đã tin tưởng và 2 lần gửi tiền vào tài khoản của đối tượng này với tổng số tiền là 195 triệu đồng.

Thế nhưng sau khi nhận đủ số tiền, đối tượng đã chặn liên lạc với ông Q và chiếm đoạt toàn bộ số tiền nói trên. Biết mình bị lừa, ông Q đã làm đơn trình báo với Công an thị xã Nghi Sơn.

Ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp tội phạm, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn đã xác định được chủ nhân của tài khoản Facebook: “Anh Khang Khang Anh” và Zalo “Minh Chau Vnxk” là Dương Minh Châu, sinh năm 1985 ở phường Thới An, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 28-01-2024, Công an thị xã Nghi Sơn đã bắt giữ, dẫn giải Dương Minh Châu về Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, Dương Minh Châu khai nhận, do không có công ăn việc làm ổn định, lại đang cần tiền để tiêu xài cá nhân nên Châu đã lên mạng xã hội tìm kiếm những người nhẹ dạ để lừa đảo.

Khi vào Facebook thấy ông Q có nhu cầu mua mũ lưỡi trai, Châu đã giả danh mình là chủ một nhà máy sản xuất các loại mũ vải, sau đó lấy hình ảnh về mũ lưỡi trai trên mạng, tạo giao diện giả để làm hợp đồng mua bán và đề nghị bị hại chuyển tiền vào tài khoản. Sau khi ông Q chuyển tiền vào tài khoản thì xóa hết dấu vết và chặn liên lạc với bị hại.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Nghi Sơn đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Minh Châu và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo quần chúng nhân dân cần đề cao cảnh giác trước các thủ đoạn của các đối tượng mua bán, trao đổi mua bán hàng hóa trên mạng xã hội, tránh sơ hở để bọn tội phạm thực hiện hành vi lừa đảo tài sản. Ai là bị hại của Dương Minh Châu (ảnh) thì đến liên hệ với Công an thị xã Nghi Sơn để được giải quyết./.

Tác giả: Hà An - Thái Thanh

Nguồn tin: anninhthudo.vn