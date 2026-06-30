Người đàn ông nghi ngạt khí tử vong khi đốt dọn thực bì

Chiều tối 30/6, UBND xã Quế Sơn (Đà Nẵng) cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận việc một người đàn ông tử vong nghi do ngạt khí khi đốt dọn thực bì trên rẫy keo.

Khu vực rừng nơi xảy ra vụ việc.

Sau khi vụ cháy rừng được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Tr.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, sau khi nhận được tin báo người dân xảy ra vụ cháy rừng tại thôn Châu Sơn Đông, xã Quế Sơn, lực lượng chức năng cơ động lên chữa cháy gồm 7 cán bộ Công an xã và 7 dân quân xã.

Sau khi dập tắt hoàn toàn đám cháy, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phạm vi cháy và phát hiện thi thể ông Nguyễn Tr (SN 1952, trú thôn Châu Sơn Đông).

Bước đầu xác định khoảng 10h cùng ngày, ông Tr lên đốt dọn thực bì rẫy keo của gia đình, khả năng trong quá trình này ông bị ngạt thở dẫn đến tử vong.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn