Người đàn ông đánh túi bụi cô gái cãi nhau với em mình, công an vào cuộc

Video: Phẫn nộ người đàn ông tát thẳng tay nhiều cái vào mặt cô gái vì chuyện mua bán trà sữa

Ông Đ.V.T. đánh túi bụi vào mặt cô gái bán mỹ phẩm Đ.T.T.L. - Ảnh cắt từ clip

Chiều 13-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An (Phú Yên) đã rút hồ sơ, thụ lý tin báo tố giác tội phạm liên quan đến việc một cô gái bán mỹ phẩm ở thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) bị một người đàn ông đánh túi bụi vào mặt.

"Cơ quan điều tra đã làm việc với các bên liên quan, cho người bị đánh đi giám định thương tật để có cơ sở xử lý vụ việc theo quy định pháp luật" - nguồn tin cho hay.

Trước đó, ngày 11-5, trên mạng xã hội xuất hiện các đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra lúc 9h28 ngày 5-5. Trong các đoạn clip trên, một người đàn ông bước vào tiệm mỹ phẩm, vừa chất vấn, vừa đánh túi bụi, đánh thẳng tay vào mặt một cô gái.

Sau khi bị đánh liên tục 4 cái, cô gái vừa kêu khóc: "Mẹ ơi!", vừa bỏ chạy ra trước sân tiệm mỹ phẩm thì người đàn ông đi theo, tiếp tục tát 1 cái, dùng dép đánh bồi 1 cái vào mặt cô gái và hăm dọa trước khi bỏ đi.

Chị L. bỏ chạy ra trước sân, ông T. vẫn đi theo dùng tay, dép đánh tiếp vào mặt chị - Ảnh cắt từ clip

Theo Công an huyện Tuy An, khoảng 9h50 ngày 5-5, Công an thị trấn Chí Thạnh nhận tin báo của chị Đ.T.T.L. (27 tuổi, ở xã An Cư, huyện Tuy An) là người bán mỹ phẩm ở cửa hàng L.Đ. ở thị trấn Chí Thạnh.

Chị L. cho biết sáng 4-5, bạn chị tên N.T.N., ở xã An Nghiệp (huyện Tuy An) đến quán trà sữa của Đ.N.T.T. (23 tuổi, ở thị trấn Chí Thạnh) mua trà sữa. Chị N. sau đó lên Facebook chê quán trà sữa của T. bán ít.

Cùng ngày, chị L. cũng đăng hình bài bán hàng về trà sữa trên Facebook cá nhân. T. cho là L. đăng bài chê quán mình nên hai bên chửi nhau trên Facebook. Tối cùng ngày, T. và L. tiếp tục cãi nhau tại khu vực bán trà sữa của T..

Sáng 5-5, nghe T. kể lại sự việc, Đ.V.T. (33 tuổi, ở thị trấn Chí Thạnh) đến tiệm bán mỹ phẩm của Đ.T.T.L. và dùng tay, dép đánh cô này.

Theo công an, làm việc bước đầu, Đ.V.T. đã thừa nhận hành vi của mình.

Vụ việc sau đó đã được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An rút lên thụ lý giải quyết.

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, chị L. cho biết sau khi bị ông T. đánh túi bụi, phần mặt và đầu của chị sưng đau nên phải đi nằm viện 3 ngày. Đến nay chị vẫn còn hoảng loạn và sợ hãi, nhất là khi ông T. có những lời lẽ đe dọa.

Tác giả: DUY THANH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ