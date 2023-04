Giám đốc một bệnh viện tư nhân ở Bình Định bị tố hành hung, đe dọa phụ nữ

Video: Cảnh được cho là ông K. có dấu hiệu hành hung một phụ nữ:

Người đàn ông túm tóc, hành hung phụ nữ

Theo lời kể và nội dung trong video chị N.T.T.T. (SN 1988, trú tại phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn, Bình Định) gửi PV báo điện tử VTC News, sự việc xảy ra vào khoảng 9h50 ngày 04/04/2023, tại khu vực gần văn phòng làm việc Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng D.C.C tại TP Quy Nhơn, Bình Định.

Thời điểm đó, ông D.N.A.K. – Giám đốc điều hành bệnh viện mắt Sài Gòn – Quy Nhơn và gia đình xảy ra tranh cãi với một shop bán hàng trên đường Võ Xán ( TP Quy Nhơn, Bình Định). Lúc này, chị T. đứng ở cửa văn phòng, dùng điện thoại ghi lại hình ảnh sự việc. Thấy vậy, một phụ nữ lớn tuổi chạy lại đẩy và có hành động giật điện thoại trên tay chị T.

Ông K. cũng xông tới một tay cầm mũ bảo hiểm, một tay túm tóc, đánh vào đầu, vào mặt của chị T., đồng thời dùng nhiều lời lẽ xúc phạm, lăng mạ.

Ảnh từ clip ghi lại hành động hành hung phụ nữ của người đàn ông được cho là ông K., Giám đốc một bệnh viện lớn trên địa bàn TP Quy Nhơn, Bình Định.

Sau khi ẩu đả diễn ra, ông K. vẫn tiếp tục đứng trước cửa văn phòng Công ty D.C.C có hành vi chửi bới, lăng mạ, đe doạ những cán bộ công nhân viên đang làm việc tại đây. Sự việc trên đã gây mất trật tự công cộng.

"Hành vi trên của của ông K. đã gây tổn hại đến sức khoẻ, làm ảnh hưởng đến tinh thần, danh dự, nhân phẩm của tôi", chị T nói.

Cũng theo phản ánh của những người dân xung quanh khu vực nút giao đường Võ Xán và Trường Chinh (TP Quy Nhơn), trước đây ông K. và gia đình đã từng nhiều lần lăng mạ, chửi bới người khác gây rối loạn trật tự công cộng về vấn đề đậu đỗ xe lòng lề đường khu vực này.

Người trong cuộc nói gì?

Phóng viên đã liên lạc với ông D.N.A.K. để tìm hiểu sự việc thì ông này cho biết, sự việc không đúng như phản ánh của chị T, hiện tại hồ sơ đã được chính quyền địa phương xử lý gửi đến Công an thành phố Quy Nhơn (Bình Định).

“Vụ việc vẫn đang chờ kết quả từ cơ quan chức năng, tôi không thể cung cấp thông tin”, ông K. nói.

Sự việc trên đã gây náo loạn trật tự công cộng, rất đông người dân khu vực chứng kiến và được camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc.

Theo đại diện Công an phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, nhận được tin báo xảy ra vụ ẩu đả tại văn phòng làm việc của Công ty TNHH xây dựng D.C.C, lực lượng đã có măt tại hiện trường để giải quyết mâu thuẫn và lấy lời khai của những người có liên quan.

Hiện phía Công an phường Lý Thường Kiệt đã hoàn thiện hồ sơ vụ việc và chuyển lên Công an TP Quy Nhơn xử lý, còn đúng sai ra sao thì phải chờ kết quả của cơ quan cấp trên.

"Người có dấu hiệu hành hung phụ nữ trong clip được xác định là ông D.N.A.K., Giám đốc điều hành Bệnh viện mắt Sài Gòn-Quy Nhơn", đại diện Công an phường Lý Thường Kiệt cho biết.

Tác giả: NGUYỄN GIA

Nguồn tin: vtc.vn