Người đàn ông bị máy múc cán tử vong

Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.

Thời điểm trên, ông M làm việc phía taluy dương, không may trượt chân, rơi xuống phía dưới, nơi máy múc do anh Tú điều khiển đang làm việc. Do địa hình khuất tầm nhìn, anh Tú không phát hiện có người bị ngã xuống dưới nên đã vô tình điều khiển phương tiện cán trúng ông M. làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an xã Đạ Kho đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng phong tỏa hiện trường, làm việc với những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Khắc Lịch

Nguồn tin: cand.com.vn