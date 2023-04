Ngược đời thứ lỗi thời nhưng càng bán càng kiếm lời, mỗi ngày thu cả triệu bạc

Từng là công cụ lưu trữ âm thanh phổ biến trên toàn cầu tới gần cuối thế kỷ 20, nhưng đĩa than ngày nay chỉ còn xuất hiện trong những cửa hàng đồ cổ. Hoặc may mắn hơn, chúng sẽ được những người đam mê thưởng thức âm nhạc kiểu xưa mua về để sưu tầm.

Ít ai biết ngoài phiên bản màu đen quen thuộc, đĩa than còn có nhiều phiên bản nhuộm màu bắt mắt như màu vàng, trắng, trong suốt hoặc thậm chí có cả màu dạ quang. Chẳng hạn, cố ca sĩ nổi tiếng Hong Kong Trương Quốc Vinh từng tung album “Standup” dưới dạng đĩa than với 3 màu nổi bật là vàng, tím và xanh lục. Ngoài ra, người ta cũng có thể in hình ca sĩ lên đĩa than, tuy nhiên loại đĩa này sẽ có giá thành khá cao.

Đặc biệt ngoài đĩa than tròn, trên thị trường còn có những loại đĩa than với hình dáng lạ như hình vuông, hình ngôi sao, hình quạt. Nhìn chung, đĩa than có thể chế tác thành nhiều hình dạng khác nhau, duy chỉ có các đường vân trên bề mặt phải giữ nguyên là đường tròn.

Ngày nay, đĩa than gần như không còn xuất hiện trên thị trường mà chủ yếu chỉ được bán cho những nhà sưu tầm đồ cổ. Do số lượng ít ỏi cộng thêm giá trị về mặt sưu tầm, mặt hàng này thường có thể bán với giá khá cao. Chẳng hạn như ở Trung Quốc, một chiếc đĩa than có thể bán với giá từ 50 - 100 NDT, tương đương 170.000 - 341.000 đồng/chiếc.

Ở xứ Trung, người ta còn nghĩ ra cách đóng bao bì theo kiểu vintage cho mặt hàng xưa cũ này. Họ dùng một tấm giấy bìa bọc bên ngoài đĩa than, bên trên trang trí thêm bằng những dòng thơ văn đậm chất nghệ thuật. Lối trang trí đơn giản này không ngờ lại đánh trúng thị hiếu của người tiêu dùng nước này, nhất là khi trào lưu vintage ở đây vẫn đang không ngừng giảm nhiệt. Chủ một cửa hàng bán đĩa than ở Trung Quốc chia sẻ, anh có thể bán khoảng 20 chiếc một ngày, thu nhập có thể lên tới 2.000 NDT(6,8 triệu đồng)/ngày.

