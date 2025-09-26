Ngoại hình điển trai của “phú ông” showbiz Việt, mỗi quận sở hữu 2 căn nhà, U40 chưa vợ

Cụ thể, trên kênh Youtube của Ninh Dương Lan Ngọc từng đăng clip hậu trường quay chương trình “Lại nhà nọc chơi” với khách mời là ca sĩ Ngô Kiến Huy. Trong chương trình này, Ninh Dương Lan Ngọc nói: “Thật ra, một show hiện tại của anh Ngô Kiến Huy là 50 triệu, có show lên tới 100 triệu. Một ngày, anh Ngô Kiến Huy có thể quay được tới 20 số. Tính ra anh ấy kiếm được tới tỷ đồng một ngày”.