Ngoại hình điển trai của “phú ông” showbiz Việt, mỗi quận sở hữu 2 căn nhà, U40 chưa vợ

Ngô Kiến Huy tên thật là Lê Thành Dương sinh năm 1988. Với ngoại hình dễ nhìn, khuôn mặt baby cùng chiếc răng khểnh, nụ cười tỏa nắng, Ngô Kiến Huy từng rất thành công ở vai trò người mẫu, được nhiều khán giả tuổi teen ái mộ.
Ngoài vai trò ca sĩ, Ngô Kiến Huy còn được biết đến là một MC, diễn viên… một cái tên đắt show với các chương trình truyền hình thực tế hiện nay
Nổi tiếng nhưng Ngô Kiến Huy là người khá kín tiếng về cuộc sống riêng. Anh hiếm khi khoe tài sản nhưng vẫn bị đồng nghiệp nhiều lần tiết lộ thu nhập khủng và gia tài hoành tráng.
Cụ thể, trên kênh Youtube của Ninh Dương Lan Ngọc từng đăng clip hậu trường quay chương trình “Lại nhà nọc chơi” với khách mời là ca sĩ Ngô Kiến Huy. Trong chương trình này, Ninh Dương Lan Ngọc nói: “Thật ra, một show hiện tại của anh Ngô Kiến Huy là 50 triệu, có show lên tới 100 triệu. Một ngày, anh Ngô Kiến Huy có thể quay được tới 20 số. Tính ra anh ấy kiếm được tới tỷ đồng một ngày”.
Bên cạnh đó, diễn viên “1990” cũng cho biết Ngô Kiến Huy vừa tậu một căn penthouse trị giá 22 tỷ đồng. Về phần Ngô Kiến Huy, anh không phủ nhận thông tin mà đồng nghiệp tiết lộ. Anh nói “Tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ một tay Ninh Dương Lan Ngọc. Nhờ Ninh Dương Lan Ngọc giới thiệu đất cho tôi mua nên tôi mới sinh lời”.
Giọng ca sinh năm 1988 được mệnh danh là “phú ông” của showbiz khi sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại TPHCM và nhiều tỉnh lân cận.
Báo Dân Việt trích lời diễn viên Khả Như cho biết, nam ca sĩ sở hữu nhiều ngôi nhà ở Sài thành, thậm chí mỗi quận có đến 2 căn. Ngoài ra, anh còn là chủ một chuỗi quán cà phê nổi tiếng TP.HCM và là cổ đông của một trung tâm nha khoa cùng một thẩm mỹ viện hợp tác với diễn viên Huỳnh Phương và Tiến Luật.
Hiện tại, nam ca sĩ đang sống trong căn penthouse rộng 270 m2 trong khu đô thị cao cấp ở quận 7 với thiết kế hiện đại và độc đáo. Căn nhà có 3 tầng, 6 phòng. Bên ngoài căn nhà có ban công rộng trồng nhiều cây xanh. Ở tầng trên cùng được thiết kế thành vườn cây, có hồ nhỏ để nuôi cá và khu vực BBQ.
Nam ca sĩ nói về nơi ở của mình trên tờ Phụ nữ mới: “Huy đặt cọc và mua căn nhà này xong thì mất 2 năm dịch, nên khoảng thời gian đó để trống toàn bộ không xây được. Hơn nữa lúc đó Huy đang ở nhà cũ quận 2. Tính thời gian từ lúc mua tới lúc chuyển về thì khoảng 2 năm, sửa chữa mất khoảng 6 tháng sau đó hoàn thiện nội thất thêm 2-3 tháng nữa", Ngô Kiến Huy chia sẻ.
Ngoài sở hữu khối tài khủng, Ngô Kiến Huy còn mua nhiều ô tô hạng sang, mỗi chiếc trị giá vài tỷ đồng để phục vụ cho việc di chuyển.
Về chuyện tình cảm, thuở đôi mươi, Ngô Kiến Huy từng vướng ồn ào có con với em gái ca sĩ Thanh Thảo – Thụy Anh nhưng chối bỏ. Phải đến khi xét nghiệm AND của Minh Trí, nam ca sĩ mới thừa nhận.
Báo Gia đình & xã hội trích lời Ngô Kiến Huy nói về câu chuyện này. “Đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời tôi, khi đó tôi bị hủy hợp đồng quảng cáo, mất show diễn, gần như không còn gì trong tay. Thời điểm đó, tôi tuyệt vọng vì không có thu nhập, không thể làm trụ cột kinh tế cho gia đình. Tôi đã phải đi bưng bê trà sữa, đóng vai quần chúng vì gặp scandal ngày đó"
Ngoài ra, Ngô Kiến Huy có mối tình 8 năm với ca sĩ Khổng Tú Quỳnh. Sau khi chia tay Khổng Tú Quỳnh, Ngô Kiến Huy tập trung vào công việc và kín tiếng về đời tư. Ở tuổi U40, nam nghệ sĩ vẫn chưa lập gia đình. Nam nghệ sĩ luôn được khen trẻ trung so với tuổi thực, ngoại hình gần như không có gì thay đổi so với gần 20 năm trước.
Tác giả: Tám Tám
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn