Nghi phạm nhập viện cấp cứu, hôn mê sau hai ngày bị tạm giữ

Ông Trần Đức Trình nhập viện trong tình trạng có nhiều thương tích, tụ máu não - Ảnh: Q.TÙNG

Phản ảnh đến Tuổi Trẻ Online ngày 21-8, ông Trần Văn Trích (61 tuổi, trú tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) cho biết gia đình đã có đơn gửi Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, đề nghị làm rõ việc con trai ông là Trần Đức Trình (37 tuổi) phải nhập viện cấp cứu với nhiều thương tích sau hai ngày bị Công an quận Đồ Sơn tạm giữ.

Trước đó, khoảng 19h tối 15-8, ông Trích và người thân đang ở nhà thì bí thư thôn 6, xã Tú Sơn và đại diện Công an xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy cùng Công an quận Đồ Sơn dẫn giải Trình về nhà trong tình trạng bị còng tay.

"Thời điểm này con tôi vẫn khỏe mạnh bình thường dù tay bị còng. Sau khi hoàn thành thủ tục thu giữ một chiếc điện thoại, công an tiếp tục đưa con tôi đi" - ông Trích cho hay.

Đến ngày 17-8, ông Trích nhận được điện thoại của người thân báo tin Trình bị "tai biến nhẹ" và đã được Công an quận đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kiến An, TP Hải Phòng cấp cứu.

"Chỉ sau hai ngày bị tạm giữ, con tôi từ một người khỏe mạnh rơi vào tình trạng hôn mê, mặt mũi bầm dập, tím tái. Bác sĩ chẩn đoán ngoài việc bị tụ máu não, chấn thương vùng mặt còn bị gãy ba xương sườn bên trái" - ông Trích nói.

Do tình trạng bệnh của Trình chuyển nặng nên gia đình đã chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội phẫu thuật. Đến thời điểm hiện tại bệnh nhân vẫn đang hôn mê, bác sĩ thông tin cho gia đình người bệnh trường hợp phẫu thuật thành công, nguy cơ bệnh nhân bị liệt vẫn rất lớn.

Kết quả chụp chiếu cho thấy ông Trình bị tụ máu não. Bệnh nhân cũng được bác sĩ chẩn đoán có một số thương tích khác trên người - Ảnh: Q.TÙNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online liên quan vụ việc, một lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn cho biết Trần Đức Trình là nghi phạm bị tạm giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời khẳng định không có chuyện hành hung trong quá trình tạm giữ và cho rằng nghi phạm có nhiều bệnh lý, tự phát bệnh nên phải nhập viện.

Vị này cho biết thêm khi đơn vị đưa sang trại tạm giam Công an TP Hải Phòng để tiếp tục tạm giữ thì phía trại tạm giam từ chối tiếp nhận do thấy tình trạng sức khỏe nghi phạm "không được tốt". Sau đó, nghi phạm được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Kiến An, TP Hải Phòng trong tình trạng không còn tỉnh táo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng cho biết ngày 18-8 đã tiếp nhận nội dung trình báo liên quan sự việc nghi phạm Trần Đức Trình phải nhập viện cấp cứu sau khi bị Công an quận Đồ Sơn tạm giữ, hiện đang cho xác minh.

Tác giả: TIẾN THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ