Nghệ sĩ Việt sau khi “dính” án: Người lấy vợ đại gia, kẻ chật vật kiếm sống

Trong showbiz Việt, không ít nghệ sĩ đang ở đỉnh cao sự nghiệp bất ngờ vướng án vì nhiều lý do khác nhau: cản trở người thi hành công vụ, ma tuý, buôn lâu… Nếu ở showbiz nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc, nghệ sĩ vướng scandal đặc biệt là dính án chính là đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp.

Ở Việt Nam tuy chưa có lệnh “phong sát” nhưng nhiều nghệ sĩ cũng đánh mất hào quang, chật vật không thể trở lại với nghề. Chỉ có một số nghệ sĩ hiếm hoi vẫn còn hoạt động nghệ thuật, duy trì tên tuổi.

Hiệp “Gà”: Đánh mất hào quang, chật vật với nghề

Năm 2007, việc diễn viên hài Dương Đức Hiệp (Hiệp "gà") bị bắt vì tàng trữ ma túy thật sự bất ngờ với khán giả nhưng lại không bất ngờ với đồng nghiệp. Không bất ngờ bởi Hiệp trước đó đã dính đến ma túy đã gần 10 năm.

Ngày hầu tòa, anh đã bật khóc khi nhìn thấy vợ và con gái nhỏ 3 tuổi. Phiên xử mở tại UBND phường Phương Liên, nơi Hiệp Gà tạm trú chật kín người hâm mộ, bạn diễn và người dân xung quanh. Sau hai năm nhận án, anh ra tù và đứng lên làm lại từ đầu.

Sau 2 năm ngồi tù, sự nghiệp của Hiệp "Gà" cũng tuột dốc không phanh. Nam diễn viên hài từng trở lại nghiệp diễn thông qua một vai nhỏ trong Táo quân 2009. Năm 2020, anh xuất hiện trong phim điện ảnh Tiền nhiều để làm gì nhưng không mấy thành công.

Hiện tại, Hiệp Gà chỉ đi diễn tỉnh và không còn xuất hiện trên sóng truyền hình như xưa. Việc dính vào ma túy đã khiến bao mồ hôi để gây dựng trước đó coi như mất sạch.

Ở tuổi 42, Hiệp "Gà" đã trải qua 3 cuộc hôn nhân và hiện làm bố đơn thân. Trên trang cá nhân, anh vẫn thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống đời thường.

Minh Béo: Khán giả quay lưng, sân khấu khó duy trì

Diễn viên hài Minh Béo từng gây sốc khi dính vào vụ án tình dục vị thành niên tại Mỹ. Thời điểm đó, Văn phòng Biện lý Quận Cam cho biết Minh Béo bị truy tố với ba tội danh, gồm: Quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một em bé dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ nhỏ để thực hiện hành vi dâm ô. Số tiền bảo lãnh tại ngoại cho nam diễn viên là một triệu USD (hơn 22 tỷ đồng).

Diễn viên hài này đã thừa nhận trước Tòa thượng thẩm Quận Cam về hai tội danh: xâm hại tình dục trẻ em và toan có hành động dâm ô với trẻ dưới 14 tuổi.

Mức phạt của Minh Béo được tòa đề nghị là 18 tháng tù giam. Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Biện lý quận Cam, Minh Béo bị liệt vào danh sách trọn đời dành cho những tội phạm tấn công tình dục của Mỹ.

Sau khi về nước, Minh Béo bị nhiều người tẩy chay, sân khấu do Minh Béo lập nên cũng rơi vào tình trạng khó khăn vì không có khán giả. Dù vẫn cố gắng hoạt động nghệ thuật nhưng con đường sự nghiệp của Minh Béo gần như không thể.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga: Tiếp tục hoạt động nghệ thuật nhưng không gây được tiếng vang

Tháng 3/2015, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 - Trương Hồ Phương Nga bị công an TP HCM tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa doanh nhân mua với giá 16,5 tỷ đồng.

Theo đó, Phương Nga nói có nhiều quan hệ thân thiết để mua nhà giá rẻ hơn thị trường. Vị doanh nhân đã chuyển cho Phương Nga 6 tỷ đồng để mua nhà tại quận 5.

Thời gian sau, Hoa hậu cho biết nhà đã có người mua, giới thiệu ông đặt cọc căn khác ở quận 2 với giá "hời" 16,5 tỷ đồng (giá thị trường 20 tỷ). Sau đó, người đẹp bị cáo buộc làm giả giấy tờ để chuyển thêm 10 tỷ đồng. Sau khi nhận hơn 16 tỷ đồng từ doanh nhân này nhưng người đẹp không giao nhà mà liên tục lánh mặt.

Cuối cùng, vị doanh nhân quyết định báo cảnh sát và Phương Nga bị tạm giữ vì tội lừa đảo. Qua giám định, công an TP HCM xác định hành vi gian dối và chuyển hồ sơ lên viện Kiểm sát đề nghị khởi tố.

Năm 2017, Phương Nga được tại ngoại và đến tháng 2/2019, Công an TP.HCM ra quyết định đình chỉ vụ án và đình chỉ bị can đối với cô do quá trình điều tra bổ sung không thu thập thêm được tài liệu, chứng cứ đủ cơ sở cáo buộc hoa hậu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đó đến nay, cuộc sống của Trương Hồ Phương Nga đã có nhiều thay đổi. Không hoạt động showbiz như trước nhưng Trương Hồ Phương Nga vẫn được mời làm đại diện cho một số công ty, nhãn hàng.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Trương Hồ Phương Nga không được khán giả chú ý nhiều. Cuộc sống, công việc của cô vẫn duy trì nhưng không mấy khởi sắc.

Hoa hậu Mỹ Xuân: Cố gắng hoạt động showbiz trở lại, hiện tại an yên

Võ Thị Mỹ Xuân là hoa hậu Nam Mekong 2009. Năm 2012, đường dây tổ chức bán dâm do Mỹ Xuân cầm đầu bị phanh phui khi Công an TP HCM ập vào khách sạn, bắt quả tang 2 cặp nam nữ mua bán dâm khiến dư luận không khỏi chấn động.

Theo đó, Mỹ Xuân nhận được từ 1.000 đến 2.500 USD khi dắt mối và tham gia đường dây bán dâm cho các đại gia. Người đẹp bị tuyên phạt mức án 30 tháng tù về tội môi giới mại dâm.

Giữa năm 2014, Mỹ Xuân được ra tù và bất ngờ tái xuất làng giải trí. Cô tự tin có mặt ở một vài sự kiện và tham gia diễn xuất trong MV của ca sĩ Quách Tuấn Du.

Tuy nhiên hiện tại, Mỹ Xuân tận hưởng cuộc sống bình thường bên gia đình và người thân, khác xa thời còn hoạt động showbiz sôi nổi trước đó.

Người mẫu Vĩnh Thụy: Lấy vợ đại gia

Vụ việc người mẫu Vĩnh Thụy bị khởi tố về tội buôn lậu hàng điện tử Australia từng gây bất ngờ cho người hâm mộ vì số tiền lời anh thu được không lớn - chỉ 6 triệu đồng và 150 USD.

Năm 2012, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt anh 6 tháng tù treo về tội kinh doanh trái phép, 5 triệu đồng tiền mặt và phải chịu sự quản thúc trong vòng một năm kể từ ngày hết hạn tù. Năm 2013, anh đã hoạt động nghệ thuật trở lại bằng việc tham gia một dự án âm nhạc kết hợp cùng Hà Hồ.

Vĩnh Thuỵ tiếp tục duy trì độ nóng của tên tuổi với ồn ào tình cảm với Hoàng Thuỳ Linh và một vài người đẹp khác.

Cuối năm 2023, siêu mẫu Vĩnh Thuỵ và bạn gái tên Thuý tổ chức hôn lễ kín đáo, riêng tư tại TP.HCM. Được biết, bạn gái của Vĩnh Thụy không hoạt động showbiz, có ngoại hình xinh đẹp và là con gái của một doanh nhân ngành bất động sản nổi tiếng ở Đà Lạt. Cô từng du học tại Singapore. Dịp Tết Nguyên đán 2021, Vĩnh Thụy gặp gỡ gia đình bạn gái.

Người mẫu, diễn viên Trang Trần

Năm 2015, người mẫu - diễn viên Trang Trần bị công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra quyết định bắt giữ để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, Trang Trần bị cáo buộc đã ngăn cản lực lượng làm nhiệm vụ, lăng mạ, tấn công cán bộ tự quản khi chiếc xe taxi chở cô - khi đó đang say rượu, đi vào đường cấm và bị công an xử phạt.

Khi đã tỉnh táo, Trang Trần và mẹ gửi thư xin lỗi Công an quận Hoàn Kiếm. Ngày 24/8, TAND quận Hoàn Kiếm mở phiên tòa xét xử Trần Thị Trang (người mẫu Trang Trần), tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo.

Hiện tại, Trang Trần đang tập trung kinh doanh, cô thi thoảng tham gia một số dự án điện ảnh khi sắp xếp được thời gian. Trang Trần thường xuyên chia sẻ về tổ ấm trên trang cá nhân.

