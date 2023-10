Nghệ An: Xuất hiện dòng nước đen, bốc mùi hôi thối sau những ngày mưa lớn

Ngày 26/9, sau trận mưa lớn do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, người dân thuộc khối 14 phường Nghi Hương và khối Hòa Đình, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An phát hiện có nhiều cá chết, nguồn nước có màu đen bất thường. Ngay sau đó, sự việc được báo cho chính quyền địa phương kiểm tra để tìm nguyên nhân.

Video dòng nước đen ngòm bốc mùi hôi thối tại phường Nghi Thu TX. Cửa Lò

Theo phản ánh của người dân, ngày 5 – 6/10, Phóng viên Tạp chí điện tử Kinh tế Môi trường đã có mặt tại khu vực phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò để xác minh thông tin nơi đây xuất hiện nước màu đen sau những ngày mưa lớn. Tại đây, Phóng viên ghi nhận nguồn nước có màu đen, xuất hiện nhiều bọt màu vàng, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Bên cạnh đó, tình trạng cá chết và một số thoi thóp bơi vào mép bờ vì bị thiếu oxy vẫn xuất hiện.

Dòng nước màu đen, bốc mùi hôi thối sau nhiều ngày mưa lớn. Ảnh: Tuấn Quỳnh.

Ông Nguyễn Văn Minh, một người dân tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò cho biết: “Tình trạng nước màu đen, bốc mùi hôi thối đã xuất hiện nhiều ngày trước khiến cá bị chết. Nhận thấy điểm bất thường, chúng tôi đã điện thoại cho chính quyền xuống kiểm tra. Chúng tôi đang thắc mắc, liệu có phải đây là nguồn nước từ các nhà máy sản xuất thực phẩm xả nước thải ra môi trường sau những ngày mưa lớn hay không?”.

Dòng nước chảy từ phía trên cánh đồng xuống có màu nước trong. Ảnh: Nguyễn Công

Lần theo dòng nước màu đen, Phóng viên tìm được điểm xuất phát là từ khu vực cánh đồng thuộc khối Hòa Đình, phường Nghi Thu, bên cạnh nhà máy Sữa Nghệ An. Tại thời điểm Phóng viên ghi nhận, nước trên đồng có hai màu khác biệt, phía cạnh nhà máy sữa có màu đen còn nước chảy từ cánh đồng bên cạnh sang thì nước trong bình thường.

Màu nước đen ngòm tại cánh đồng phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Công

Đến sáng ngày 9/10, theo người dân phường Nghi Hương, dòng nước đen ngòm vẫn tiếp tục chảy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ông Tuấn Ngọc trú tại khối Hòa Đình bức xúc: "Dòng nước này xuất hiện hơn một tuần nay rồi, mùi hôi thối khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Trước thời điểm trời mưa, thì nó (dòng nước-PV) đã xuất hiện, tuy nhiên thời điểm mưa lớn thì màu đen càng đậm hơn. Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng vào cuộc, tìm hiểu rõ sự việc để người dân sớm ổn định cuộc sống".

Trao đổi với Phóng viên Tạp chí điện tử Kinh tế Môi trường, ông Phan Văn – Phó phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cửa Lò cho biết: “Sau khi nắm được sự việc từ chính quyền phường Nghi Thu báo cáo lên, chúng tôi đã xuống kiểm tra và báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ An cũng đã xuống kiểm tra. Tuy nhiên, ông Hoàng Quốc Kỳ (cán bộ Chi cục Bảo vệ môi trường) đã xuống kiểm tra nhưng không trực tiếp lấy mẫu, vì khi lấy mẫu là mưa phải to, lúc này mưa đã tạnh ráo. Nhận định nguyên ban đầu cá chết là do trời nắng nóng kéo dài sau đó mưa sinh ra giao thoa, xung nhiệt”.

Tuy nhiên, theo người dân phản ánh cũng như những hình ảnh mà phóng viên ghi nhận thì nguồn nước vẫn có màu đen, cá chết bốc mùi hôi thối khiến môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân xung quanh. Đến thời điểm này nguyên nhân vẫn chưa được làm rõ vì sao nguồn nước có màu đen, dẫn đến cá chết trong một thời gian dài. Rất mong cơ quan chức năng, sớm tìm ra nguyên nhân để người dân nơi đây yên tâm lao động sản xuất, cũng như sinh hoạt trở lại bình thường.

