Nghệ An: Xôn xao clip mẹ ôm 2 con nhỏ định n.h.ả.y c.ầ.u, người dân kịp thời ngăn cản

Xôn xao clip mẹ ôm 2 con nhỏ định nhảy cầu. Nguồn facebook.

Trưa 23/3, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh người phụ nữ ôm chặt 2 cháu nhỏ đứng bên thành cầu với ý định nhảy xuống tự tử. Phát hiện sự việc, người dân đi đường lập tức chạy tới ngăn cản.

Dù được can ngăn nhưng lúc này người phụ nữ vẫn giữ chặt các cháu bé trong vòng tay của mình. Phải rất khó khăn, người dân mới tách được 2 đứa trẻ ra ngoài. Người dân sau đó động viên, trấn an tinh thần và đưa người này đi khỏi khu vực cầu để về nhà.

Rất đông người dân đã kịp thời can ngăn. Ảnh chụp màn hình.

Được biết, sự việc xảy ra vào sáng 23/3, tại cầu giáp ranh giữa 2 xã Hưng Trung (huyện Hưng Nguyên) và xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo UBND xã Hưng Trung xác nhận, người phụ nữ trong đoạn clip là công dân trú trên địa bàn xã Hưng Trung. Còn 2 cháu nhỏ đúng là con của người này.

Người phụ nữ trong đoạn clip trên đã có chồng và sinh được 4 người con. Do tâm lý không ổn định nên đã nhiều lần có hành động đe dọa trên.

Nam thanh niên nhảy cầu được người dân và công an cứu.

Tại một diễn biến khác, vào 12h ngày 22/3, có một nam thanh niên đã đi lên cầu Cửa Hội (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) rồi nhảy xuống sông tự tử.

Rất may, thời điểm đó anh Nguyễn Văn Anh (SN 1991, trú tại khối Bình Quang, phường Nghi Hải, Tp.Vinh) cùng một số ngư dân khác đang đánh cá gần đó đã kịp thời cứu người.

Nhận được thông tin, Công an phường Nghi Hải đã có mặt, phối hợp với một số người dân địa phương đưa công dân vào trung tâm y tế để chăm sóc, theo dõi.

Qua nắm tình hình, người có ý định tử tự là anh H.V.T (SN 1997, trú tại xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), do tình trạng tâm lý không được ổn định nên đã có ý nghĩ dại dột.

