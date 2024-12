Truy bắt nóng hai kẻ dùng búa cướp tiệm vàng

Ngày 14/12, Công an thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Thành Nhân (SN 2006) và Đặng Phạm Quốc Khánh (SN 2006, cùng ngụ TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra, chiều 13/12, nhân viên tiệm vàng Kim Quang (khu phố 1, phường 10) ngồi bên trong tiệm thì có nam thanh niên đội mũ bảo hiểm màu đen, đeo khẩu trang từ ngoài Quốc lộ 1 đi vào.

Hiện trường vụ cướp tài sản.

Đối tượng bất ngờ cầm búa đập vào tủ kính và lấy đi khoảng 8 sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng khoảng gần 3 lượng. Gây án xong, đối tượng lao ra đường và lên xe máy đồng bọn đang chờ sẵn để tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Mỹ Tho đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang khẩn trương tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện vụ nghiệp vụ để truy bắt đối tượng.

Hình ảnh 2 đối tượng trên đường tẩu thoát được camera ghi nhận.

Đến tối cùng ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt giữ được thủ phạm gây án là Khánh và Nhân. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 5 sợi dây kim loại màu vàng. Khánh và Nhân khai nhận đã bán một sợi dây chuyền được số tiền hơn 13 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Cơ quan Công an đã tạm giữ xe máy 2 đối tượng sử dụng để cướp tiệm vàng, 2 sợi dây chuyền do đối tượng làm rơi trên vỉa hè cùng các tang vật có liên quan. Hai đối tượng khai do nợ nần và cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp tiệm vàng.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn