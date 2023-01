Nghệ An: Xe ô tô bốn chỗ lật ngửa sau cú tông mạnh

Vụ tai nạn xảy ra lúc khoảng gần 11 giờ trên đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh. Vào thời điểm xảy ra sự việc, một số người chứng kiến cho biết, họ chỉ nghe tiếng va chạm lớn và rồi bất ngờ thấy chiếc xe ô tô con bốn chỗ mất lái lật ngửa ngay giữa đường.

Hiện trường cho thấy hai chiếc xe lưu thông khác chiều nhau, tại khu vực ngã ba giao nhau thì bất ngờ tông vào nhau. Cú tông khiến chiếc xe mang BKS: 37A xxxx lật ngửa giữa đường, hư hỏng nặng, còn chiếc xe mang BKS: 37k 04xxx đâm vào vỉa hè ven đường. Vụ tai nạn gây thương tích cho người điều khiển phương tiện, phương tiện hư hỏng nặng và khiến người dân ở xung quanh, người đi đường bị một phen hú vía.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng CSGT TP Vinh đã có mặt tại hiện trường đảm bảo trật tự ATGT, đồng thời làm rõ nguyên nhân gây nên vụ tai nạn.

Tại tỉnh Nghệ An, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ, hội xuân năm 2023 trên địa bàn, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp. Kết quả, từ ngày 15/11/2022 đến ngày 13/01/2023, đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính 11.732 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước thu 18,02 tỷ đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề có thời hạn 2.273 trường hợp.

Đặc biệt, từ ngày 15/12/2022, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an 21/21 huyện, thành, thị xây dựng phương án phòng, chống ùn tắc giao thông, gắn với tiếp tục thực hiện Kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và Kế hoạch thành lập các Tổ tuần tra vũ trang của Công an tỉnh để bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, yêu cầu phải bố trí lực lượng chỉ huy, điều khiển giao thông tại các giao lộ trọng điểm về trật tự an toàn giao thông, các điểm tổ chức chợ hoa, chợ Tết, khu vui chơi, điểm tổ chức các lễ hội, bắn pháo hoa, khu vực bến xe, ga tàu, bến đỗ… trên địa bàn.

Hình ảnh ấm áp Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An tăng cường trên các tuyến đường hỗ trợ người dân về quê ăn Tết an toàn. (ảnh CANA)



Trong dịp này, nhằm hỗ trợ người dân xa quê về quê ăn Tết Nguyên đán an toàn, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn và hỗ trợ người dân trên các tuyến đường trên địa bàn toàn tỉnh. Cùng với công tác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các đội, trạm đã bố trí lực lượng, phương tiện để kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên các cung đường.

Tại các địa bàn giáp ranh giữa các địa phương luôn có cán bộ Cảnh sát giao thông túc trực để hướng dẫn người dân đi theo cung đường thuận lợi nhất. Những trường hợp bị hỏng xe được hỗ trợ sửa chữa miễn phí. Ngoài ra, lực lượng Công an Nghệ An còn trao quà tặng đồng bào về quê ăn Tết. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm như nước suối, bánh kẹo, bánh chưng, lịch năm mới 2023.

