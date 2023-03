Nghệ An: Xác minh xe biển trắng gắn đèn ưu tiên “hộ tống” xe đầu kéo

Your browser does not support the video tag.

Theo người dân phản ánh, thời gian gần đây, có một đơn vị dùng xe đầu kéo chuyên dụng chở dầm Supper-T được đúc tại trạm trộn bê tông đóng tại tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, sang huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh để thi công cầu Hưng Đức vượt sông Lam trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Mỗi dầm cầu dài hơn 38m, nặng gần 100 tấn được cẩu lên 2 đầu ô tô đầu kéo. Do quãng đường dài khoảng 15km nên luôn có 2 xe bán tải của đơn vị đi trước và đi sau để hỗ trợ di chuyển, đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người lưu thông khó chịu là tài xế cùng người ngồi trên xe bán tải luôn dùng tay, gậy ra tín hiệu không cho bất kỳ phương tiện xe máy, ô tô đi cùng chiều vượt lên phía trước. Không những vậy, trên xe bán tải còn được lắp thêm đèn đỏ ưu tiên.

Vì chiếc xe đầu kéo này chở dầm cầu nặng nên di chuyển vô cùng chậm, dẫn đến cả tuyến đường dài từ quốc lộ 46A đến đường tránh Tp. Vinh - tỉnh lộ 542C - cầu Yên Xuân - huyện Đức Thọ luôn trong tình trạng ách tắc.

Xe bán tải lắp đèn đỏ ưu tiên hộ tống xe đầu kéo. Ảnh chụp clip.

Được biết, những phương tiện trên là của công ty TNHH Hòa Hiệp đóng tại Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Đình Hạnh làm giám đốc. Công ty Hòa Hiệp đã liên danh với một số đơn vị trúng thầu dự án đầu tư xây dựng tuyến Bắc – Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đối với xe chở dầm Supper-T nói riêng, và xe chở hàng quá khổ, quá tải khi muốn lưu thông trên đường đều phải xin giấy phép chở hàng quá khổ, quá tải theo quy định tại Thông tư 46/2015/TT-BGTVT. Tuy nhiên, hiện đơn vị chỉ đang trong quá trình xin cấp phép, chưa được vận chuyển hàng quá khổ.

Xe chở nặng di chuyển chậm dẫn đến ách tắc kéo dài. Ảnh chụp clip.

Liên quan đến vụ việc, ông Phan Huy Chương, phó Ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang yêu cầu các lực lượng cảnh sát giao thông, quản lý đường bộ II và các đơn vị liên quan kiểm tra.

Theo ông Chương, qua hình ảnh người dân cung cấp cho thấy nếu đúng xe bán tải biển trắng lắp đèn đỏ ưu tiên ở trên nóc xe và dùng gậy điều khiển giao thông là không đúng quy định.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguông tin: nguoiduatin.vn