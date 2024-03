Nghệ An: Vì sao vi phạm của Nhà máy nhựa Mega không bị xử lý nghiêm?

Theo tìm hiểu, Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega (Dự án Mega) do Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy làm chủ đầu tư (CTy Nhật Huy) được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 11/3/2022, được phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Theo đó, dư án có quy mô xây dựng gồm: Nhà xưởng sản xuất số 1; Nhà xưởng sản xuất số 2; nhà kho thành phẩm; nhà bếp và ăn ca; nhà nghỉ ca công nhân; ao nước phòng cháy chữa cháy và rửa đá; trạm biến áp; bãi xuất hàng; xưởng gia công sữa chữa; Cây xanh và sân đường nội bộ nhà máy...

Nhà máy đã thi công xong và đưa vào sử dụng khi chưa hoàn thành thủ tục thuê đất, giấy phép xây dựng.



Theo quy định của pháp luật, đối với Dự án Mega thuộc trường hợp phải có có giấy phép xây dựng của cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép mới được tiến hành xây dựng.

Tuy nhiên, thời gian qua, mặc dù chưa được giao đất, chưa có giấy phép xây dựng nhưng Cty Nhật Huy vẫn ngang nhiên xây dựng và hoàn thiện nhiều hạng mục công trình hàng nghìn m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng mà chính quyền cơ sở không có bất cứ động thái nào để ngăn chặn?

Trao đổi với PV, ông Hoàng Quang Trung - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Nghĩa Đàn xác nhận: Đến nay, chủ đầu tư của dự án nhà máy nhựa kỹ thuật Mega đúng là chưa được các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An giao đất. "Tuy nhiên, dự án đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng. Vừa qua, Phòng cũng đã tham mưu cho UBND huyện ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Cty Nhật Huy số tiền hơn 100 triệu đồng và yêu cầu công ty hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật”, ông Trung cho hay.

Cũng theo ông Trung, sau khi nhận được thông tin phản ánh, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Nghĩa Đàn, xã Nghĩa Long đã tiến hành kiểm tra thực địa. Kết quả kiểm tra cho thấy, dự án chưa có quyết định giao đất; chưa được giao đất thực địa. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã tiến hành cho xây dựng nhà xưởng sản xuất trên diện tích hàng nghìn m2 và đưa vào sử dụng sản xuất.

Biên bản làm việc giữa đại diện UBND xã Nghĩa Long với đại diện Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy .



Được biết, Đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu chủ đầu tư dừng tất cả các hoạt động đào tạo công nhân và thực hiện việc chạy thử các dây chuyền sản xuất từ ngày 07/3/2024, thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng theo quy định trước khi tiến hành sản xuất.

Tại buổi làm việc với UBND xã Nghĩa Long mới đây, ông Lê Minh Hải - Giám đốc Cty Nhật Huy cũng thừa nhận: “Hiện nay, công ty đang tiến hành đào tạo công nhân và thực hiện việc chạy thử các dây chuyền sản xuất”.

Theo tìm hiểu được biết, trên cơ sở vi phạm hành chính của đoàn kiểm tra liên ngành, ngày 31/7/2023, UBND huyện Nghĩa Đàn đã ký quyết định số 2441/QĐ-XPHC, xử phạt hành chính đối với Cty Nhật Huy về lĩnh vực đất đai với số tiền hơn 100 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư này phải hoàn thành hồ sơ đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.

Tuy nhiên, dư luận địa phương đặt dấu hỏi: Tại sao một dự án lớn với nhiều sai phạm như trên lại có thể dễ dàng qua mặt các cơ quan chức năng để thi công xong và đưa vào sử dụng như vậy? Vì sao đến khi dự án xây dựng xong và đưa vào sản xuất, các cơ quan chức năng mới tiến hành kiểm tra xử phạt nhưng lại có biểu hiện cho hợp thức sai phạm?

Tác giả: Trần Tú – Hải Yến

Nguồn tin: congly.vn