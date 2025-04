Nghệ An: Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, chở quá khổ quá tải

Your browser does not support the video tag.

Công an Nghệ An tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm giao thông trên tất cả các tuyến đường nội tỉnh.

Theo thống kê từ Công an tỉnh Nghệ An, từ ngày 15/12/2024 đến ngày 7/4/2025, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý vi phạm hơn 24 nghìn trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 21 nghìn trường hợp, chuyển kho bạc hơn 39 tỷ đồng.

Chỉ tính riêng dịp Lễ Giỗ Tổ vừa qua, lực lượng CSGT tỉnh Nghệ An đã xử phạt gần 650 trường hợp vi phạm. Trong đó số vi phạm về nồng độ cồn khá cao.

Theo nhận định, nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn xuất phát từ vi phạm về nồng độ cồn, chở quá khổ quá tải, chạy quá tốc độ...

Nhằm tiếp tục bảo đảm an toàn giao thông, CSGT tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai việc tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường nội tỉnh.

Các đơn vị thuộc Phòng CSGT sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp.

Hoạt động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường sẽ diễn ra bất kể ngày, đêm với quan điểm xử lý không vùng cấm, không ngoại lệ.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn