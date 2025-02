Nghệ An: Sẵn sàng cho công tác giao quân

Your browser does not support the video tag.

Các địa phương trên địa bàn cả nước đã sẵn sàng bàn giao tân binh cho các đơn vị. Công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự được thực hiện tốt, góp phần bù đắp những khó khăn trong nguồn gọi thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tại Nghệ An, năm nay, tỉnh tiếp tục bàn giao trên 3.200 tân binh cho quân đội và công an. Đến thời điểm hiện tại, các thanh niên tham gia nhập ngũ của địa phương đều xác định rõ nhiệm vụ và rất phấn khởi chờ ngày lên đường.

Những ngày trước khi lên đường nhập ngũ, nhà của tân binh Lê Trọng Minh ở thị trấn Dùng luôn có nhiều người đến chúc mừng động viên. Dù đang theo học ở 1 trường đại học nhưng khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ thì Lê Trọng Minh đã sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Anh Lê Trọng Minh, Khối 5, thị trấn Dùng, Thanh Chương, Nghệ An chia sẻ: "Em xác định rõ được trách nhiệm của 1 người thanh niên Việt Nam là phải cống hiến cho tổ quốc nên em đã tình nguyện đi bộ đội lần này và mong mình vào môi trường quân đội để nỗ lực phấn đấu rèn luyện tốt phục vụ bản thân".

Ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, hội đồng nghĩa vụ các địa phương đã rà soát lần cuối, tổ chức động viên thanh niên trúng tuyển để sẵn sàng cho ngày lên đường nhập ngũ.



Ông Đặng Thọ Hợp, Bí thư chi bộ xóm Kim Ngọc, xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An cho biết: "Xóm chúng tôi có truyền thống các cháu đi bộ đội nên chúng tôi luôn làm tốt công tác động viên cũng như hậu phương quân đội để các cháu yên tâm lên đường nhập ngũ".

Năm 2025, tỉnh Nghệ An được giao tuyển chọn hơn 3.200 quân. Dù rất khó khăn khi nguồn thanh niên phần lớn đi làm ăn xa, đi lao động taij nc ngoaif.. nhưng đến nay tỉnh đã tuyển đúng, tuyển đủ số lượng trên giao. Hơn 2/3 trong số đó có sức khỏe loại 1 và loại 2.

Đại tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết: "Vượt qua nhiều khó khăn nhưng năm nay Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả trong đó có đến 30% số thanh niên đăng ký viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Phần lớn rất yên tâm để gia nhập quân đội. Hiện nay các địa phương đang thực hiện theo kế hoạch để tiến thanh niên lên đường nhập ngũ đúng thời gian".

Năm nay có 13 đơn vị nhận quân trong đó có 9 đơn vị của Bộ quốc phòng và 4 đơn vị Quân khu 4. Tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ ngày 14/2 tới.

