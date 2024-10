Nghệ An ra mắt tổ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ

Dự lễ ra mắt có Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại diện Lãnh đạo các phòng chức năng Công an tỉnh cùng Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Toàn cảnh Lễ ra mắt Tổ cảnh sát chữa cháy và CNCH đặc biệt tinh nhuệ

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong tham mưu, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và thường trực lực lượng, phương tiện kịp thời triển khai công tác chữa cháy, CNCH, góp phần đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định kéo giảm số vụ cháy, không để cháy lớn gây thiệt hại về người và giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản. Từ đó, được Bộ Công an, UBND tỉnh và quần chúng Nhân dân đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương và khen thưởng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội, du lịch tiếp tục phát triển mạnh, các khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, karaoke, vũ trường, các nhà cao tầng, siêu cao tầng ngày càng được xây dựng nhiều với diện tích, quy mô lớn; cùng với đó sẽ thu hút một lượng lớn công nhân, người lao động, du khách đến cư trú, lao động, sinh sống, tham quan, du lịch,... đây là nguy cơ tiềm ẩn phát sinh, gia tăng xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố, nhất là các vụ cháy, nổ, tai nạn, sự cố lớn, phức tạp, đặt ra yêu cầu, nhiệm khó khăn, phức tạp trong công tác PCCC và CNCH.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định thành lập 02 Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn và dưới nước thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

Phó Giám đốc Công an Nghệ An yêu cầu, các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai chương trình huấn luyện chuyên sâu, đảm bảo rằng đội ngũ Cảnh sát PCCC và CNCH đặc biệt tinh nhuệ sẵn sàng ứng phó nhanh chóng, hiệu quả với bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Ngoài ra, cần thực hiện kiểm tra định kỳ sức khỏe và điều kiện làm việc cho các cán bộ, chiến sĩ trong môi trường nguy hiểm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác PCCC và CNCH vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là nguy cơ xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại về người và tài sản. Để khắc phục những hạn chế, khó khăn trên, Bộ Công an và Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai rất nhiều biện pháp, giải pháp, nhất là công tác tập huấn, huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các Hội thi, tranh thủ các nguồn lực mua sắm phương tiện nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ ra mắt Tổ cảnh sát chữa cháy và CNCH đặc biệt tinh nhuệ

Trước tình hình trên, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong công tác PCCC và CNCH, trọng tâm là Đề án số 10 ngày 15/3/2023 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và Kế hoạch số 423 ngày 28/8/2024 của Bộ Công an về triển khai thí điểm Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ; ngày 28/10/2024 Giám đốc Công an tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 3344 thành lập 02 Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn và dưới nước thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Đây được xác định là các Tổ Cảnh sát chữa cháy, CNCH chủ lực của lực lượng Cảnh sát chữa cháy và CNCH toàn tỉnh.

Đại diện 02 Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn và dưới nước thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổ Cảnh sát chữa cháy và CNCH đặc biệt tinh nhuệ tuyệt đối không được có tư tưởng chủ quan, luôn nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, luôn trong tư thế sẵn sàng được huy động thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp, quan trọng trong tổ chức triển khai chữa cháy, CNCH. Khi có lệnh điều động phải triển khai lực lượng, phương tiện để có mặt tại hiện trường một cách nhanh nhất, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả. Thường xuyên tự trao đổi kiến thức, luyện tập, nâng cao hơn nữa kỹ năng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chữa cháy, CNCH, bản lĩnh chiến đấu để phục vụ hiệu quả vào thực tế chiến đấu, nhất là khi đối mặt với các tình huống nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hai tổ cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn và dưới nước có 28 cán bộ, chiến sĩ. Đây là lực lượng chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, trang bị phương tiện đầy đủ, có kỹ năng chuyên môn cao, có chức năng giải quyết các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn theo địa bàn được phân công; trực tiếp giải quyết các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn có tính chất phức tạp, đặc thù trên cạn và dưới nước tại địa phương, sẵn sàng chi viện và tham gia các nhiệm vụ chữa cháy, CNCH khi có yêu cầu theo sự phân công, điều động của lãnh đạo các cấp.

Một số hình ảnh trong buổi diễn tập:

Thành viên Tổ Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ trên cạn diễn tập tình huống chữa cháy và CNCH trên tòa nhà cao tầng

CBCS Tổ Cảnh sát CC&CNCH đặc biệt tinh nhuệ dưới nước

