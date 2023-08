Nghệ An: Quan tâm giải quyết các kiến nghị, nhu cầu chính đáng của người dân

Xã hội

Đó là đề nghị của Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Nghệ An Thái Thị An Chung tại cuộc khảo sát chuyên đề về triển khai thực hiện Nghị quyết số 36 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại thị xã Hoàng Mai và huyện Diễn Châu ngày 23.8.