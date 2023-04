Nghệ An: Phát hiện 100 kg chà bông không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cụ thể, Đội QLTT số 11 (Cục QLTT tỉnh Nghệ An) phối hợp Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) tổ chức kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với hộ kinh doanh T.L (địa chỉ tại Xóm Nam Liên, xã Nghi Liên, TP.Vinh, Nghệ An).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh T.L đang lưu giữ để tiêu thụ 100 kg chà bông thịt được chứa đựng trong 30 bao bóng. Toàn bộ hàng hóa này trên vỏ không có nhãn hàng hóa, thông tin thể hiện nguồn gốc xuất xứ. Tổng số hàng hóa vi phạm, trị giá khoảng 19 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng.

Lực lượng chức năng thu giữ số chà bông không rõ nguồn gốc.

Đội QLTT số 11 đã lập biên bản lô hàng vi phạm; đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh T.L số tiền 12 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm nói trên.

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ được bày bán tràn lan trên mạng, khiến người tiêu dùng nhầm lẫn khi mua, sử dụng. Việc sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Theo Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM, Nghị định 98/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tại Khoản 13, Điều 3 quy định: Hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ” là hàng hóa lưu thông trên thị trường không có căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa.

Căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa bao gồm thông tin thể hiện trên nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, tài liệu kèm theo hàng hóa; chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, hợp đồng, hoá đơn mua bán, tờ khai hải quan, giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa và giao dịch dân sự giữa tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa với bên có liên quan theo quy định của pháp luật

Điều 17 quy định mức xử phạt tương ứng đối các hành vi vi phạm. Theo đó, trường hợp người kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị dưới 1 triệu đồng.

Mức phạt tiền cao nhất đối với hành vi này lên đến 50 triệu đồng đối với trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên. Trường hợp hàng hóa vi phạm là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thuốc phòng bệnh và thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế thì mức phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định nêu trên.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị chế tài phạt bổ sung là tịch thu tang vật và buộc tiêu hủy tang vật vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Chà bông là mặt hàng được bày bán phổ biến, được nhiều người ưa thích nhưng nhiều người chỉ vì lợi ích trước mắt không ngần ngại sử dụng bã sắn dây cùng bột ngọt, hương liệu, chất tạo màu... để "biến hóa" thành chà bông xịn nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Theo các chuyên gia, việc ăn bã sắn dây sẽ làm cản trở hấp thu dinh dưỡng, rối loạn tiêu hóa gây ngộ độc. Trẻ em khi ăn phải chất này sẽ giảm hấp thu canxi, kẽm... dẫn tới suy dinh dưỡng.

Nếu để ý kĩ, chà bông giả làm từ bã sắn dây thường có màu nhờ nhờ, nhạt nhạt. Khi cho vào nước, thực phẩm giả sẽ mềm nhũn nhanh chóng, dần chuyển từ màu vàng ươm về màu trắng bợt giống bã sắn dây. Sợi chà bông giả thường to, tròn hơn so với hàng thật và không bông, tơi xốp như đồ thật. Khi ăn phải chà bông giả có vị chát hoặc ngọt lạ nhờ hương liệu, bột ngọt, foocmon ngâm tẩm chứ không có vị ngọt thơm của thịt.

