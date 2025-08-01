Nghệ An lên kế hoạch đóng đường ngang dân sinh tự mở trái phép

Tỉnh Nghệ An có tổng số 171 điểm giao cắt đường bộ - đường sắt, trong đó có tới 98 lối đi tự mở. Ảnh: Bắc Vũ

Thời gian qua, tình trạng một số người dân tại tỉnh Nghệ An tự ý mở lối đi ngang qua đường sắt ngày càng nhiều, dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Việc xóa các lối đi tự mở đang là vấn đề cấp bách được người dân và chính quyền địa phương quan tâm.

Tuy ngành đường sắt và chính quyền địa phương đã nhiều lần triển khai biện pháp ngăn chặn, tình trạng mở đường ngang dân sinh, lối đi tự phát băng qua đường sắt tại Nghệ An vẫn diễn biến phức tạp và nhức nhối. Người dân vì thói quen đi lại thuận tiện đã bất chấp cảnh báo, tự ý phá dỡ hàng rào hộ lan, tạo nên những điểm giao cắt rất nguy hiểm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Theo thống kê Ban ATGT Nghệ An, trong tháng 6 và 8/2025 đã xảy ra 3 vụ tai nạn đường sắt khiến 3 người tử vong, trong đó 2 vụ tại lối đi tự mở và 1 vụ tại đường ngang có cần chắn tự động. Hiện cả 2 lối đi tự mở này đã được khảo sát và sẽ đóng vĩnh viễn trong tháng 9.

Theo thống kê của Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh, trên đoạn tuyến dài 142,5km do đơn vị này quản lý đang có 72 đường ngang và 137 lối đi tự mở qua đường sắt. Trong đó, địa bàn Nghệ An có 98 lối đi tự mở qua đường sắt cần phải xử lý để xóa bỏ. Thực hiện Quyết định 538/2020 của Chính phủ, đơn vị đã phối hợp chính quyền, công an hai tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay đóng được 23 lối đi tự mở và đặt mục tiêu đến cuối năm xóa thêm 10 lối đi nữa.

Đường ngang tự phát qua xã Trung Lộc (Nghệ An) được xem là “điểm đen” về tai nạn giao thông đường sắt. Trong ảnh là vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng tại đây vào tháng 3/2024 - Ảnh: Nghi Thuận.

Các lối đi tự mở trên tuyến đường sắt Nghệ Tĩnh được phân thành 3 nhóm: 11 vị trí có thể nâng cấp thành đường ngang hợp pháp; 20 vị trí có thể xóa bỏ ngay mà không cần công trình phụ trợ; và 64 vị trí cần xây dựng đường gom hoặc hạ tầng kèm theo.

Thực hiện Luật Đường sắt 2025, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh đã và đang rà soát toàn bộ đường ngang, lối đi tự mở, tham mưu cho địa phương xây dựng kế hoạch tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở qua đường sắt.

Ông Phan Huy Chương, Phó trưởng Ban ATGT tỉnh Nghệ An cho biết, Ban đã phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các phường, xã có đường sắt đi qua để kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, những điểm giao cắt nguy hiểm và đường ngang mở trái phép. Xử lý dứt điểm và không để phát sinh lối đi tự mở mới; tổ chức rà soát và thực hiện ngay các biện pháp rào đóng lối đi tự mở.

Cùng với đó, Ban ATGT tỉnh Nghệ An sẽ triển khai chiến dịch truyền thông tại các xã, phường có đường sắt đi qua, với thông điệp: "Đóng lối đi tự mở để bảo vệ tính mạng" và "Đi theo lối hợp pháp để an toàn". Thông tin sẽ được đưa tới tận trường học, tổ dân cư, nhà văn hóa, đồng thời nhân rộng các mô hình "Xã/phường không lối đi tự mở", "Trường học an toàn đường sắt", cùng bộ quy tắc 4K: "Không ném đá - Không trèo rào - Không băng cắt - Không tụ tập trên ray", Phó trưởng Ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Tác giả: Hồ Văn Ngợi

Nguồn tin: vtv.vn