Nghệ An: Khơi nguồn đổi mới từ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Gắn kết sản xuất với thị trường, nâng tầm thương hiệu địa phương

Trong giai đoạn 2021 – 2025, công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo báo cáo của Sở Công Thương Nghệ An, toàn tỉnh đã tổ chức hai kỳ bình chọn, công nhận 140 sản phẩm tiêu biểu cấp huyện, 51 sản phẩm cấp tỉnh, 8 sản phẩm cấp khu vực và 5 sản phẩm cấp Quốc gia. Đây không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sự vươn lên mạnh mẽ của các cơ sở CNNT trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và yêu cầu ngày càng cao từ thị trường.

Đánh giá về kết quả này, ông Hoàng Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An cho biết: “Việc tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu không chỉ là hoạt động nhằm vinh danh các sản phẩm có chất lượng, giá trị cao mà còn tạo ra động lực thiết thực cho các cơ sở sản xuất. Thông qua việc được công nhận, các sản phẩm được hỗ trợ quảng bá, mở rộng thị trường, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng doanh thu.”

Năm 2023 tỉnh Nghệ An được Bộ Công Thương công nhận 5 sản phẩm/bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023

Thực tế cho thấy, nhiều cơ sở sau khi đạt danh hiệu đã mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, từ vài chục lao động tăng lên hàng trăm lao động, doanh thu từ 3-5 tỷ đồng mỗi năm tăng lên trên 20 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm không chỉ đứng vững trong nước mà còn từng bước vươn ra thị trường quốc tế.

Trong giai đoạn này, tổng kinh phí khuyến công hỗ trợ cho các cơ sở có sản phẩm tiêu biểu đạt gần 2 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng để hỗ trợ đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng phòng trưng bày sản phẩm và cải tiến công nghệ. Đặc biệt, có cơ sở được hỗ trợ từ 50 triệu đồng đến 120 triệu đồng tùy theo cấp độ danh hiệu đạt được, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng và hình ảnh sản phẩm CNNT Nghệ An.

Thách thức từ thực tiễn và những bất cập cần tháo gỡ

Dù đạt được nhiều thành tựu, song công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại những khó khăn nhất định. Nhiều địa phương chưa nhận thức đầy đủ về vai trò và ý nghĩa của việc bình chọn nên chưa tổ chức thường xuyên các kỳ bình chọn cấp huyện. Số lượng sản phẩm tham gia cấp tỉnh vẫn còn hạn chế, thiếu sự đa dạng.

Công tác tuyên truyền chưa được chú trọng khiến nhiều cơ sở không nắm bắt được thông tin để đăng ký tham gia. Ngoài ra, phần lớn các cơ sở CNNT có quy mô nhỏ, gặp khó khăn về vốn, hồ sơ pháp lý, và khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Đây là vấn đề cốt lõi khiến tiềm năng của nhiều sản phẩm bị bỏ ngỏ,” ông Hoàng Minh Tuấn nhấn mạnh. “Chúng tôi nhận thấy rằng cần tăng cường truyền thông sâu rộng hơn về ý nghĩa và lợi ích của việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đồng thời hướng dẫn cụ thể quy trình tham gia, để mọi cơ sở đều có cơ hội phát triển sản phẩm của mình.”

Một bất cập đáng chú ý là mức tiền thưởng cho các sản phẩm đạt danh hiệu CNNT tiêu biểu hiện còn thấp, chưa tương xứng với công sức và đóng góp của các cơ sở. Việc chưa rõ ràng về đơn vị chịu trách nhiệm chi trả và chuyển tiền thưởng cũng gây khó khăn trong thực hiện chính sách hỗ trợ

Đổi mới để chuyển mình: Kỳ vọng vào một giai đoạn bứt phá

Trước những tồn tại nêu trên, Sở Công Thương Nghệ An đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ trong thời gian tới. Một trong những định hướng quan trọng là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức và theo dõi quá trình bình chọn. Hệ thống phần mềm thống nhất từ Trung ương đến địa phương sẽ giúp cập nhật dữ liệu, xử lý hồ sơ trực tuyến, đảm bảo minh bạch, giảm tải thủ tục hành chính.

Sở Công Thương tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận cho 25 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh năm 2022

Song song đó, tỉnh Nghệ An cũng đang đề xuất Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) bình chọn thêm 2 sản phẩm cấp Quốc gia trong năm 2025, đây là bước đi thể hiện quyết tâm nâng cao giá trị thương hiệu Nghệ An trên bản đồ sản phẩm CNNT Việt Nam.

Theo ông Hoàng Minh Tuấn, để tạo sức bật mạnh mẽ, cần có sự điều chỉnh chính sách về mức thưởng cũng như nội dung hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đồng thời mở rộng phạm vi hỗ trợ cho các cơ sở, đây không chỉ dừng ở công nghệ sản xuất mà còn bao gồm xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, và tiêu chuẩn hóa sản phẩm.

Với những bước đi đúng hướng và nỗ lực không ngừng nghỉ từ ngành Công Thương, các cơ sở sản xuất và chính quyền địa phương, công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tại Nghệ An đang trở thành cú hích quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp nông thôn bền vững. Đây chính là tiền đề vững chắc để nhiều sản phẩm "made in Nghệ An" tiếp tục vươn xa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tác giả: Hoàng Dương

Nguồn tin: tapchicongthuong.vn