Nghệ An: Hàng nghìn hộ dân huyện miền núi Kỳ Sơn được tặng nhà trước mùa mưa bão

Niềm vui được tặng ngôi nhà mới

Kỳ Sơn là huyện miền núi biên giới nghèo của tỉnh Nghệ An, nơi có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống. Là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh, là vùng đất “phên dậu” phía Tây của Tổ quốc, Kỳ Sơn thường xuyên nhận được nhiều sự quan tâm ưu ái từ các cơ quan ban ngành Trung ương, tỉnh... Đặc biệt 6 tháng đầu năm 2023, Kỳ Sơn đã tiếp nhận hỗ trợ 1.514 căn nhà cho người nghèo theo chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 – 2025 (trong đó có 1.491 căn nhà từ nguồn vận động, hỗ trợ của Bộ Công an, Cục C03 – Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An và 23 căn nhà từ các tổ chức, cá nhân).

Trong những ngày đầu tháng 9 này, chúng tôi trở về bản Cha Ca 2, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thăm ngôi nhà mới được hỗ trợ của gia đình bà Moong Thị Khun, một hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nuôi con tàn tật. Nhìn ngôi nhà mới vừa đẹp, vừa chắc chắc, bà xúc động chia sẻ: “Cả đời tôi cũng không mơ ước có được ngôi nhà như thế này, nay được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ, tôi vui mừng và phấn khới lắm”.

Ngôi nhà mới của bà Moong Thị Khun với người con trai bị tật bẩm sinh tại Bản Cha Ca 1, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn.

Không chỉ mình gia đình bà Moong Thị Khun mà đến thời điểm này, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đều có chung niềm vui khi có ngôi nhà mới của mình từ chương trình ý nghĩa này. Ông Moong Văn Mai Trưởng bản Cha Ca 2 vui vẻ nói: “Ban đầu khi mới làm vất vả lắm, nhưng mọi người dân trong bản đồng lòng nên dần dần cũng xong, cả bản Cha Ca 2 có 23 hộ nghèo được xây nhà mới, bà con vui lắm”.

Bà Vi Thị Đắm, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Thắng cho biết: “Được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ làm nhà, nhân dân xã nhà phấn khởi lắm anh chị ạ. Mặc dù quá trình triển khai thực hiện gặp không ít khó khăn bởi địa hình phức tạp, trời mưa, đường trơn, vật liệu cát, sỏi hiếm, người dân trong độ tuổi lao động hầu như đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có người già, trẻ em là chủ yếu nhưng ai nấy đều nỗ lực cố gắng vì bà con.

Xã Bảo Thắng có 4 trường hợp đặc biệt không có người thân bên cạnh như trường hợp chị Cụt Mẹ May ở bản Cha Ca 1 là mẹ đơn thân, mắc bệnh hiểm nghèo; Mẹ Moong Thị Khun ở bản Cha Ca 2 nuôi con tàn tật; Moong Văn Tùng cả hai vợ chồng bị câm điếc ở Bản Thà Lạng; Cụt Văn Khoong ở bản Ca Da bị câm điếc từ nhỏ. Khi có chủ trương của cấp trên về hỗ trợ làm nhà ở, ban đầu bốn hộ ấy đều từ chối bởi lý do nhà neo người không đủ khả năng tự san nền, đào móng. Sau khi nghe cán bộ xã, bản giải thích sẽ có bà con trong bản hỗ trợ cùng tổ công tác làm nền móng giúp thì mới yên tâm đăng ký làm nhà ở. Khi bàn giao nhà họ xúc động lắm và cảm ơn Đảng, Nhà nước mãi”.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Xác định đây là một chủ trương lớn, mang tầm chiến lược và tính nhân văn sâu sắc với số lượng, quy mô các hộ dân được hưởng từ trước đến nay chưa từng có, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là “chiến dịch” của toàn huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn đã chủ động triển khai song song các nhiệm vụ liên quan, vừa thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo...

Đồng thời thành lập các tổ công tác cơ sở do các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện làm tổ trưởng trực tiếp bám cơ sở, hướng dẫn và cùng nhân dân triển khai thực hiện với phương châm “ở đâu có hộ nghèo, ở đó có cán bộ cùng đồng hành”. Khắp các bản, làng của 10 xã nội địa và 11 xã biên giới đều có sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và toàn thể nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tổ công tác, các xã. Với sự vào cuộc tích cực đó, Kỳ Sơn đã triển khai thành công mô hình “ngày hội toàn dân xây dựng nhà ở cho người nghèo”.

Toàn cảnh cuộc họp triển khai các nội dung làm nhà cho hộ nghèo. Ảnh: Trọng Bản.

Là huyện có địa bàn rộng, diện tích đất đồi núi chiếm trên 98%, diện tích đất bằng chiếm trên1% địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, công dân trong độ tuổi lao động đều đi làm ăn xa, việc vận chuyển các vật liệu đến từng bản, từng nhà hết sức khó khăn, trong lúc đó, vấn đề đặt ra là phải hoàn thành lắp ghép 1.491 ngôi nhà trước mùa mưa. Trước những khó khăn đó, thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo việc gì cũng thành công”, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Kỳ Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu về ý nghĩa cao cả của chiến dịch làm nhà đợt này. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội được giao nhiệm vụ thực hiện tốt công tác “dân vận khéo” vận động các thành viên, đoàn viên, hội viên của mình hãy phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” chung sức cùng cấp ủy, chính quyền tham gia giúp đỡ hộ nghèo.

Hiểu được tấm lòng của các mạnh thường quân, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền địa phương; hiểu được sự vất vả, khó khăn, thiếu thốn của các hộ gia đình trong diện được hỗ trợ làm nhà, các hộ dân trong bản đã chia nhau người mang cuốc, người mang xẻng, người dùng bao... hồ hởi cùng nhau san lấp mặt bằng, gùi từng mớ cát sỏi đủ để làm móng nhà. Ban ngày làm không xong thì ban đêm rọi đèn pin để làm. Với sự đồng thuận, gắn kết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân lần lượt từng móng nhà cũng hoàn thành bảo đảm đúng tiến độ và kỹ thuật yêu cầu.

Cấp ủy, chính quyền và công an xã hỗ trợ làm nền nhà cho nhân dân tại bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn.

Song song với việc “khéo” vận động nhân dân góp công, góp sức trong việc làm móng nhà, Kỳ Sơn còn “khéo” huy động, phát động cán bộ, Đảng viên, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn huyện hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở cho hộ nghèo cả về vật chất, phương tiện, kỹ thuật, hỗ trợ nguồn đối ứng mỗi móng nhà 4-5 triệu đồng. Qua đó, Kỳ Sơn đã vận động được 2,4 tỷ đồng và hơn 160 ngày công. Nhờ làm tốt công tác “Dân vận khéo”, chỉ sau 4 tháng 12 ngày (kể từ ngày 05/3/2023 triển khai làm nền móng đầu tiên (làm điểm) tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu đến ngày 17/7/2023) Kỳ Sơn đã hoàn thành 1.491/1.491 căn nhà lắp ghép cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở và 05 trạm y tế bàn giao cho người dân sử dụng.

Chiến dịch làm nhà theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng, sữa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở đã tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở có được ngôi nhà an toàn, ổn định, giúp cho hộ nghèo yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, qua chương trình này đã khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng theo đúng chủ trương “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng nhà ở”, “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Việc chủ động hướng dẫn người nghèo tích cực tham gia xây dựng nhà ở cho chính mình là tạo sự chủ động, tự tin để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Sau đợt này, huyện Kỳ Sơn cơ bản giải quyết được vấn đề nhà tranh tre, vách nứa, góp phần xóa đói, giảm nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an.

Ngoài 1.491 ngôi nhà đã hoàn thành và bàn giao cho người dân sử dụng, theo khảo sát thực tế, Kỳ Sơn có 604 hộ dân có nhu cầu làm nhà ở theo hình thức lắp ghép, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Ban Chỉ đạo 1838) đã có chủ trương thống nhất phân bổ 309 nhà từ nguồn vận động của Cục C03 Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An. Trong thời gian tới huyện Kỳ Sơn sẽ phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai xây dựng hoàn thành 309 nhà lắp ghép cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trong năm 2023.

Thời gian qua, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 10/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An và các văn bản triển khai của Ban Chỉ đạo 1838, các huyện, thành, thị trên địa bàn đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc cấp huyện, xã và Tổ công tác tại các thôn, xóm, bản. Ban Chỉ đạo huyện Kỳ Sơn đã ban hành Quy chế hoạt động, Kế hoạch triển khai, Hướng dẫn thực hiện, tổ chức phát động sâu rộng, tạo được sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân.

Tác giả: Hồ Tân - Phó Ban Dân vận Huyện ủy Kỳ Sơn

Nguồn tin: kinhtemoitruong.vn