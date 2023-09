Nghệ An - Hà Tĩnh: Dân bán lúa tươi cho thương lái ngay tại ruộng với giá cao

Theo chị Nguyễn Thị Hà ở xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An), hiện nay thương lái thu mua lúa tại địa phương với giá dao động từ 5.800 – 8.000 đồng/kg, tùy loại. "Nếu so với giá lúa năm rồi đã cao hơn 1.500 đồng/kg, nhưng so với thị trường hiện nay thì cũng chưa cao lắm. Tuy nhiên, khi thương lái thu mua tận ruộng với giá 6.300 đồng/kg được vậy đã là rất quý" – chị Hà chia sẻ.

Hiện, các địa phương đang rộ vụ thu hoạch lúa hè thu, dự kiến đến khoảng ngày 15 - 20/9 là hoàn tất

Cùng chung niềm vui, gia đình anh Nguyễn Văn Hà ở xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương cho biết: "Năm nay, năng suất lúa đạt khá cao, xấp xỉ 2,8 tạ/sào. 7 sào lúa được gần 2 tấn. Toàn bộ bán cho thương lái với giá 6.400 đồng/kg. Mức giá này cao nhất từ trước đến nay. Vụ hè thu này, giá vật tư đầu vào giảm, giá lúa tăng, do đó, trừ chi phí vẫn còn lãi gần 6 triệu đồng. Ngoài ra, 7 sào rơm cũng bán được hơn 1 triệu đồng”.

Anh Hà cho biết, thường thì lúa hè thu là giống lúa ngắn ngày chịu lụt, thu hoạch khi mới chỉ chín được 80% nên chất lượng không cao bằng lúa vụ xuân nên giá lúa cũng thường thấp thua giá lúa xuân. Năm nay, nắng kéo dài, lúa cũng chín đều hơn, năng suất cũng khá đồng đều, đặc biệt, giá lúa gạo trên đà tăng nên giá lúa tươi cũng được thương lái thu mua với giá cao.

Tại Hà Tĩnh, thời điểm này bà con thu hoạch gần xong, ông Phan Văn Hai ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên phấn khởi: “Vụ hè thu, gia đình tôi chủ yếu sản xuất giống Khang Dân 18. Lúa đẹp, hạt mẩy nên năng suất cao, đạt hơn 3 tạ/sào. Tôi thu hoạch xong là có thương lái hỏi mua 2,5 tấn lúa tươi tại chân ruộng luôn. Giá lúa Khang Dân 18 đang bán với giá 6.300 - 6.500 đồng/kg trong khi năm ngoái chỉ 4.400 - 4.500 đồng/kg. Nguồn cầu tăng cao nên chúng tôi cũng không bị ép giá, làm giá hay tình trạng doanh nghiệp “bỏ chạy” như trước đây. Tôi đang tập trung đẩy nhanh thu hoạch để tranh thủ được thời điểm bán ra tốt nhất ...".

Những ngày này, khắp các cánh đồng các địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh… bà con khẩn trương thu hoạch lúa, thương lái trong và ngoài tỉnh cũng đánh xe tải đến tận các chân ruộng để thu mua

Ông Nguyễn Văn Kiên - thương lái thu mua lúa tại tỉnh Nghệ An cho biết: “Giá các loại lúa của vụ hè thu 2023 đều tăng cao so với năm ngoái và đạt cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Qua các đầu mối tại địa phương, chúng tôi cho xe tải tới tận chân ruộng thu mua cho người dân. Giá lúa cao hơn song cũng khó thu mua hơn khi rất nhiều thương lái trong và ngoại tỉnh tìm đến…".

Đại diện Công ty TNHH Khoa học công nghệ Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thành (huyện Yên Thành) cho biết dự kiến vụ này sẽ thu mua khoảng 5.000 tấn lúa cho bà con với mức giá dao động từ 5.800 – 8.000 đồng/kg (tùy giống lúa). Đây là mức giá được cho là cao nhất từ 3 năm trở lại nay.

Cũng theo vị này, giá lúa tăng là do thị trường lúa, gạo trên cả nước đang trên đà sôi động, nhu cầu thu gom hàng của các công ty, doanh nghiệp, thương lái tăng cao. Bên cạnh đó, do tác động của thị trường lương thực thế giới khi nhiều nước tăng dự trữ lúa gạo, việc xuất khẩu lúa gạo tăng cao, đẩy giá thành lúa gạo ở các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long tăng cao nên giá lúa ở Nghệ An cũng tăng theo.

Các thương lái còn thông qua xóm để thông báo rộng rãi đến các hộ dân có lúa về mức giá mua của từng giống lúa, tạo sự cạnh tranh về giá, người dân không bị ép giá, làm giá

“Các năm trước, giá lúa gạo ở Nghệ An thường nhích hơn so với giá lúa ở các tỉnh phía Nam. Nhưng năm nay, giá lúa ở các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long lại tăng mạnh, hiện giá đang cao hơn ở Nghệ An. Do đó, thương lái các tỉnh phía Bắc đang đổ dồn về các tỉnh miền Trung thu mua lúa lượng lớn…”, bà Phan Thị Hào - Phó Giám đốc điều hành Công ty TNHH KHCN Vĩnh Hòa cho hay.

Việc thu mua diễn ra thuận lợi, đến thời điểm này Hợp tác xã Hạnh Cường (xã Thạch Bình, TP. Hà Tĩnh) đã nhập của nông dân trên 1.000 tấn lúa, chủ yếu ở các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên… Bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Hợp tác xã Hạnh Cường cho hay: “Lúa khô đang được chúng tôi thu mua ở mức 7.000 đồng/kg, lúa tươi 5.800 - 6.300 đồng/kg tùy giống và chất lượng. Mức giá này cao hơn năm ngoái nên bà con rất phấn khởi. Từ nay đến cuối vụ, cứ có bao nhiêu, chúng tôi sẽ thu mua bấy nhiêu. Lúa sẽ được chúng tôi xuất đi các đầu mối ở tỉnh phía Bắc như: Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Nam…”.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: congthuong.vn