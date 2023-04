Nghệ An: Giá thịt lợn hơi xuống thấp, sức tiêu thụ chậm

Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, tính đến tháng 3/2023 tổng đàn lợn cả tỉnh đạt 958.318 con lợn thịt. Trong đó, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng quý I ước đạt 30.291 tấn, tăng 5,17% so cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý I/2023, nguồn cung cấp dồi dào nhưng giá lợn hơi giảm do mức tiêu thụ thấp, Cụ thể, giá lợn hơi xuất chuồng tiếp tục giao dịch cùng mức 49.000 - 53.000 đồng/kg. Vào đầu tháng 4, giá lợn hơi tiếp tục xu hướng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 1 năm qua.

Cụ thể, giá lợn hơi ngày 10/4 tại Nghệ An bán ra cùng ở mức 49.000 đồng/kg; giá lợn hơi Công ty CP Việt Nam giảm 1.000 đồng còn 55.500 đồng/kg. Giá thành xuống thấp khiến nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ nặng. Giá thành lợn hơi giảm phần nhiều là do hết mùa lễ hội, sức tiêu thụ tại các nhà hàng, quán ăn,... giảm. Trong khi, đó nguồn cung chăn nuôi vẫn mức cao.

Không chỉ giá lợn hơi, giá gà công nghiệp ở các tỉnh Nghệ An cũng giảm 3.000 đồng/kg, xuống còn 23.000 đồng/kg. Với mức giá này, người chăn nuôi gà đang chịu lỗ khá nặng. Trong khi đó, giá trứng gà hiện nay tại các trang trại ở Nghệ An dao động từ 1.100 - 1.500 đồng/quả; ở các chợ sỉ giá 2.000 - 2.200 đồng/quả; tại các chợ lẻ có giá 3.000 đồng/quả.

Giá thịt lợn hơi ở địa bàn tỉnh Nghệ An xuống thấp.

Theo người chăn nuôi, thời điểm này do thị trường tiêu thụ thịt lợn đang giảm mạnh khiến giá lợn thịt liên tục giảm làm người nuôi lỗ vốn. Hơn thế nữa, giá mua thực tế của các thương lái tại chuồng thấp hơn nhiều so với giá công bố trên (giá mua dao động từ khoảng 47.000 - 49.000 đồng/kg). Với mức giá thương lái mua, người chăn nuôi gần như không có lời. Các doanh nghiệp, chủ trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An cho rằng giá sản phẩm chăn nuôi hiện đang thấp hơn giá thành sản xuất.

Theo ông Ngô Đức Quỳnh - Chi Cục phó Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Nghệ An, thời gian qua, ngành chăn nuôi chịu thiệt hại nặng nề từ ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, dịch bệnh Covid-19, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng kỷ lục. Trong khi đó, giá bán sản phẩm chăn nuôi ra thị trường giảm rất mạnh, gây thua lỗ cho toàn ngành. Cụ thể, giá lợn hơi thời điểm hiện tại giảm mạnh về mức 49.000 đồng/kg, trong khi giá thành sản xuất lên tới 54.000 - 55.000 đồng/kg.

Theo Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh Nghệ An, hiện đã có vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi nên rủi ro dịch bệnh trong chăn nuôi heo cũng giảm đi. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi thế giới đang có xu hướng giảm, kéo theo giá thức ăn trong nước cũng sẽ giảm theo.

Nhiều chuyên gia dự báo ngành chăn nuôi năm 2023 sẽ tiếp tục gặp khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi neo ở mức cao, trong khi giá thịt gà, thịt lợn lại có xu hướng giảm vì sức tiêu thụ chậm. Bà Trần Thị Mỹ Hà - Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương Nghệ An cho biết, thời điểm sau Tết, giá lợn thịt đang giảm nhiều, nguyên nhân do sức tiêu thụ của thị trường chậm; nhiều bếp ăn công nghiệp giảm do nhiều doanh nghiệp giảm ngày làm việc; người dân thắt chặt chi tiêu do khó khăn… Trong khi đó, nguồn chăn nuôi lợn vẫn tăng dẫn đến mất cân đối cung cầu.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: nguoiduatin.vn