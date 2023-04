Nghệ An: Nhiều du khách châu Âu tìm đến đảo chè Thanh Chương

Vừa qua, đoàn du khách gần 100 thành viên quốc tịch Pháp đã đến đảo chè tại Thanh Chương và tham gia chương trình chạy Marathon, kết hợp tham quan một số điểm du lịch trên địa bàn Thanh Chương.

Du khách Pháp chụp ảnh lưu niệm tại đảo chè Thanh Chương, Nghệ An.

Đảo chè Thanh Chương nằm cạnh đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Địa điểm cách trung tâm TP.Vinh khoảng 50km, cách bãi biển nổi tiếng của Nghệ An là Cửa Lò khoảng 70km. Về với đảo chè, quý khách được Chủ tịch UBND huyện Trình Văn Nhã cùng các cán bộ huyện Thanh Chương đón tiếp, giới thiệu về nét văn hóa du lịch địa phương.

Đến đây, các du khách đã được trải nghiệm không gian độc đáo từ vẻ đẹp thiên nhiên của các đảo chè. Từ việc đi thuyền để di chuyển tới các đảo chè hay cách chăm bón, thu hoạch chè của người dân bản địa.

Đoàn du khách đến từ châu Âu thích thú tham quan tại đảo chè Thanh Chương.

Đảo chè được trồng theo bậc thang theo chiều xoắn ốc vô cùng độc đáo, chúng trông giống hệt như những mê cung vậy. Trên mỗi ốc đảo đều có những lối mòn để thuận tiện cho việc tưới tiêu và ngăn cách các rẫy chè với nhau. Ngoài mục đích chính là trồng chè để canh tác thì nơi này cũng sớm trở thành một điểm du lịch mới hấp dẫn cho du khách. Đảo chè Thanh Chương hội tụ đủ 3 xanh: nước xanh, núi xanh và đồi xanh làm cho không khí mát mẻ quanh năm, khung cảnh hữu tình.

Đặc biệt, du kách có thể ghé chơi vào bất cứ thời điểm nào trong năm vì lúc nào thời tiết cũng trong lành và có màu xanh tươi tốt.

Tác giả: Nguyễn Công

Nguồn tin: kinhtemoitruong.vn