Nghệ An: Đối tượng cho vay với lãi suất "cắt cổ" 1.825%/năm

Pháp luật

Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Hồ Viết Phương (29 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh về Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.