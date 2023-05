Nghệ An: Cô gái 23 tuổi tử vong khi bị rơi xuống giếng

Sáng 4/5, Trung tâm chỉ huy CC&CNCH - Công an Nghệ An nhận được tin báo có nạn nhân bị rơi xuống giếng sâu tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Lực lượng cứu hộ đưa chị H. lên mặt đất

Tiếp nhận tin báo, PCCC&CNCH - Công an tỉnh đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 5 đã huy động phương tiện cùng cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để cứu nạn nhân.

Được biết, nạn nhân là chị N.T.H (SN 2000), trú tại thôn 2, xã Phúc Sơn huyện Anh Sơn. Khi lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất, chị H. đã tử vong.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn