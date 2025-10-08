Nghệ An chuẩn bị đấu 52 lô đất, giá khởi điểm 4 triệu đồng/m2

Ngày 8/10, thông tin từ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị chuẩn bị phối hợp tổ chức đấu giá 52 lô đất ở thuộc vùng quy hoạch Trộ Vừ (xã Tam Đồng).

Được biết, 52 lô đất có tổng giá khởi điểm hơn 63,6 tỷ đồng. Các lô đất có diện tích từ hơn 160m2 đến 263m2, giá từ 4 triệu đồng/m2 đến 10 triệu đồng/m2, tùy theo vị trí lô đất.

Lô đất có giá khởi điểm thấp nhất là 840 triệu đồng, diện tích 168m2, giá tối thiểu người đấu giá phải trả 882 triệu đồng. Lô đất có giá khởi điểm cao nhất 1,96 tỷ đồng, diện tích 196m2, giá tối thiểu phải trả là 2,058 tỷ đồng.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 30/9 đến trưa 14/10. Người tham gia đấu giá có thể nộp hồ sơ đăng ký tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An trước ngày 14/10.

Theo kế hoạch, buổi đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 17/10, tại trụ sở UBND xã Tam Đồng.

Người tham gia đấu giá thực hiện đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

