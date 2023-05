Nghệ An: Cắt giảm 50% quảng cáo, chiếu sáng công cộng để "nhường" điện cho sản xuất, sinh hoạt

Hơn 1 tháng nay, trên địa bàn Nghệ An nắng nóng gay gắt diện rộng. Tình trạng nắng nóng, hạn hán, nguy cơ thiếu nước ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hồ thủy điện và khả năng cung ứng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Trước những khó khăn này, tỉnh Nghệ An và ngành điện đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung cấp điện.

Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng ở các tuyến phố chính TP. Vinh được cắt giảm 50%

Theo đó, hệ thống chiếu sáng tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) sẽ được điều chỉnh để giảm khoảng 50% mức chiếu sáng trên toàn thành phố. Tuy nhiên, đèn vẫn được đảm bảo độ sáng tại các khu vực ưu tiên.

Để chung tay cùng với ngành điện, UBND tỉnh Nghệ An cũng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) thực hiện các giải pháp cấp bách về tiết kiệm điện trong thời gian tới. Theo đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu tăng cường tuyên truyền các giải pháp về tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; điện chiếu sáng công cộng; hệ thống điện chiếu sáng bảng quảng cáo ngoài trời của nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng…

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh, huyện cần đẩy mạnh truyền thông về tình hình cung ứng điện khó khăn trong năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng, để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết, cùng chia sẻ khó khăn và tăng cường thực hành tiết kiệm điện.

Tăng cường tuyên truyền các giải pháp về tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; điện chiếu sáng công cộng; hệ thống điện chiếu sáng bảng quảng cáo ngoài trời của nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng…

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện; xử lý nghiêm đối với các khách hàng sử dụng điện vi phạm; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện đảm bảo tiết kiệm.

Điện lực TP Vinh (PC Nghệ An) thực hiện phát quanh hành lang, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, liên tục.

Mới đây, công ty điện lực Nghệ An đã phối hợp cùng UBND TP. Vinh thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện sau chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An.

UBND thành phố Vinh yêu cầu, sử dụng hệ thống chiếu sáng tiết kiệm và hợp lý, mục tiêu điện năng tiêu thụ hàng tháng giảm > 10% so với cùng kỳ. Công ty CP Quản lý và phát triển hạ tầng đô thị Vinh (đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng) triển khai các giải để tiết kiệm điện như bật xen kẽ, tắt luân phiên, điều chỉnh lại hệ thống tự động để giảm số giờ bật đèn trong đêm. Mục tiêu giảm điện năng tiêu thụ hàng tháng >50% so với cùng kỳ. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm.

Theo PC Nghệ An, sản lượng điện sinh hoạt chiếm tỷ lệ khoảng 45-46% sản lượng điện của PC Nghệ An (riêng TP.Vinh điện sinh hoạt chiếm đến 55,9% sản lượng điện toàn thành phố). Chính vì vậy mà lưới điện phân phối có thể xảy ra tình trạng quá tải trong mùa nắng nóng cao do nhu cầu phụ tải tăng đột biến. Đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện. Điều này dẫn đến những nguyên nhân gây nổ quá tải, sự cố, nhảy aptomat, thậm chí nguyên nhân gây cháy nổ cũng sẽ tăng cao so với bình thường.

Từ ngày17- 22/5 sản lượng điện TP. Vinh luôn ở mức cao từ 2,3 - hơn 3,0 triệu kWh/ngày; chiếm18-19% sản lượng điện toàn tỉnh.

PC Nghệ An đã chuẩn bị trước cho các vấn đề này bằng các phương án cải tiến, nâng cao hiệu suất, san tải điện để đảm bảo cung cấp an toàn, liên tục và ổn định cho khách hàng. Tuy nhiên, vào những khung giờ cao điểm của hệ thống điện, vẫn tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ gây mất điện. Vì vậy, ngoài việc sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, khách hàng cũng không nên sử dụng cùng lúc các thiết bị điện có công suất lớn để giảm thiểu nguy cơ quá tải của lưới điện, vừa đảm bảo hiệu quả sử dụng, vừa giới hạn trạng thái hóa đơn tiền điện tử tăng đột biến.

Dự báo nắng nóng gắt còn tiếp diễn, để tránh quá tải cục bộ gây gián đoạn công việc cung cấp điện, PC Nghệ An đề nghị khách hàng, cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả , tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện ( từ 11h30 - 14h30 và từ 20h00 - 22h00 hàng ngày); không sử dụng nhiều đồ sử dụng điện cùng lúc để tránh quá tải lưới điện đồng thời đề phòng các chất gây cháy nổ lưới điện, trạm điện và khu dân cư.

Theo lãnh đạo PC Nghệ An, ngành điện hoan nghênh kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện của UBND Nghệ An, đồng thời mong muốn các cơ quan quản lý tại thành phố, các địa phương quan tâm hơn nữa nhằm thực hiện tốt các giải pháp cấp bách về tiết kiệm điện trong giai đoạn hiện nay.

Tác giả: Hoàng Trinh

Nguồn tin: Báo Công thương