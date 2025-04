Nghệ An: Bắt đối tượng truy nã sau gần 1 tháng bỏ trốn

Theo đó, sau khi phạm tội, ngày 4/11/2024, đối tượng Nguyễn Thùy Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 06/2/2025, Nguyễn Thùy Linh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương ra Quyết định truy nã về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Đối tượng Nguyễn Thùy Linh tại Cơ quan Công an

Để qua mắt cơ quan chức năng đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở, chặn mọi liên lạc với người thân khiến công tác truy tìm đối tượng gặp nhiều khó khăn. Gần đây, qua công tác nắm tình hình, Tổ công tác địa bàn số 3 (Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An) xác định Nguyễn Thùy Linh đang lẩn trổn tại tỉnh Bình Dương. Ngay khi nắm thông tin đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã cử Tổ công tác vào tỉnh Bình Dương để xác minh bắt giữ.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp dụng các biện pháp nghiệp vụ rạng sáng ngày 01/4/2025, Tổ công tác địa bàn số 3 (Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An) đã bắt giữ Nguyễn Thùy Linh khi đối tượng này đang lẩn trốn tại một khách sạn thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định.

Tác giả: Phú Thắng

Nguồn tin: congluan.vn