Công an xã bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm

Đối tượng Nguyễn Văn Vương bị Công an xã Diễn Hồng bắt giữ

Trước đó, khoảng 18 giờ 40 phút ngày 20/3/2025, trong quá trình tuần tra, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn, Tổ công tác Công an xã Diễn Hồng phát hiện 01 đối tượng lạ mặt, có biểu hiện bất minh về lý lịch và nơi cư trú. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an nhanh chóng xác minh và xác định đối tượng là Nguyễn Văn Vương (sinh năm 1997), trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Đây là đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 3256 ngày 01/10/2024 của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngay lập tức, Công an xã Diễn Hồng đã phối hợp với Tổ địa bàn số 01 thuộc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Công an xã Đô Thành triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vây bắt thành công đối tượng, đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia và người dân.

Hiện, Công an xã Diễn Hồng đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và Công an xã Đô Thành bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Vương cho Công an tỉnh Bình Dương theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn