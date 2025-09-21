Ngày mai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Đợt 3, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Cụ thể, ngày 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Thương mại điện tử; phân bổ dự toán, kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022; điều chỉnh dự toán năm 2025 giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; điều chỉnh dự toán năm 2025 để phù hợp với tổ chức bộ máy của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương sau sắp xếp.

Bên cạnh đó, cho ý kiến về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí); dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); các báo cáo của Chính phủ, TAND tối cao, Viện KSND tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; xem xét công tác nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 5/9.



Ngày 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng KSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành chính năm 2025 (trong đó có nội dung báo cáo của TAND tối cao, Viện KSND tối cao, Kiểm toán nhà nước; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc; dự án Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến ANTT; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngày 25/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán nhà nước; việc sửa đổi cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của Kiểm toán nhà nước theo Tờ trình số 1042/TTr-KTNN ngày 21/8/2025 của Kiểm toán nhà nước.

Ngày 26/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND trong bầu bổ sung (hướng dẫn khoản 5 Điều 45, khoản 4 Điều 52, khoản 2 Điều 92 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND).

Xem xét dự thảo Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Xem xét dự thảo Nghị quyết liên tịch sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên tịch số 72/2025/NQLT/UBTVQH15-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 20/02/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Đồng thời, xem xét, thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của HĐND tỉnh, thành phố; Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của HĐND cấp xã, phường, đặc khu.

Xem xét Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”; xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2026; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Ngày 29/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Viên chức (sửa đổi); dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Tác giả: Nhật Minh

Nguồn tin: cand.com.vn