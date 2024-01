Ngành tư pháp đã tiếp nhận 13.752 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích

Tính đến ngày 30/10/2023, ngành tư pháp đã tiếp nhận 171.041 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, trong đó có 13.752 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

Với vai trò chủ quản, Sở Tư pháp cũng đã tích cực trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp, xác minh các điều kiện đương nhiên xóa án tích, đảm bảo cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người dân một cách nhanh chóng, chính xác. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp Phiếu lý lịch tư pháp luôn được chú trọng quan tâm.

Các cơ quan liên quan như công an, tòa án, cơ quan thi hành án dân sự, UBND cấp xã,… để xác minh thông tin lý lịch tư pháp và các điều kiện đương nhiên xóa án tích, đảm bảo cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người dân kịp thời, chính xác. Đặc biệt, sau khi Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được thành lập, người dân, cơ quan, tổ chức nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thể lựa chọn các hình thức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An hoặc nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 http://dichvucong.nghean.gov.vn. Tính từ ngày 01/01/2021 đến 30/10/2023, Sở tư pháp đã tiếp nhận 171.041 hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, số lượng hồ sơ liên tục tăng theo các năm (năm 2021 tiếp nhận 34.189 hồ sơ, năm 2022 tiếp nhận 67.390 hồ sơ, 10 tháng đầu năm 2023 tiếp nhận 69.462 hồ sơ). Trong đó, có 13.752 hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngành Tư pháp đã cấp 170.769 Phiếu lý lịch tư pháp. Trong đó trả kết quả trực tiếp cho người dân là 36.202 trường hợp; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 134.567 trường hợp. Năm 2023, ngành tư pháp đã cấp 63.470 Phiếu lý lịch tư pháp đúng hạn; 5.453 phiếu lý lịch tư pháp cấp trễ hạn (chiếm tỷ lệ 7,88%). Nguyên nhân là do hầu hết các hồ sơ trễ hạn do kết quả tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp tại các cơ quan phối hợp tra cứu, xác minh trả chậm so với quy định. Bên cạnh đó, một số trường hợp do cần phối hợp với nhiều cơ quan để xác minh điều kiện đương nhiên xóa án tích; một số ít trường hợp chậm do Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và Hệ thống lý lịch tư pháp dùng chung bị chậm, lỗi kết nối.

Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, gửi và nhận kết quả tra cứu, xác minh thông tin lý lịch tư pháp, số hóa kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Hệ thống Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung và Hệ thống Quản lý lý lịch tư pháp. Các hệ thống, phần mềm cơ bản đảm bảo giải quyết hồ sơ một cách nhanh chóng, chính xác, lưu trữ hồ sơ khoa học, lâu dài, thuận tiện trong việc tìm kiếm, thống kê.

Hiện nay, Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã được tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, cán bộ đã trích xuất, đối chiếu được thông tin của người yêu cầu cấp phiếu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tư pháp thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp cũng gặp những khó khăn như: Hiện nay, hầu hết các cơ quan, tổ chức chưa chủ động thực hiện quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thep quy định của Luật Lý lịch tư pháp mà chủ yếu yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp gây nên tình trạng quá tải, ùn tắc trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ; tình trạng lạm dụng yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 ngày càng tăng;…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, trong thời gian tới, cần thực hiện thí điểm phân quyền cho Phòng tư pháp thuộc UBND cấp huyện thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp tại 03 huyện: Diễn Châu, Nam Đàn, Quế Phong; xây dựng quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp tại UBND cấp huyện; tăng cường tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và công nghệ thông tin liên quan đến công tác Lý lịch tư pháp; nâng cấp Hệ thống Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung và Hệ thống Quản lý lý lịch tư pháp, khắc phục tình trạng chậm kết nối, mất kết nối; phân quyền và cấp tài khoản của Hệ thống Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung và Hệ thống Quản lý lý lịch tư pháp cho Phòng Tư pháp, UBND cấp huyện; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Lý lịch tư pháp theo hướng quy định thêm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nhằm mục đích xóa án tích…

